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''Ничто не вечно'': Сенцов написал сильное послание для украинцев

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Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал новое письмо, а котором выразил надежду на счастливый исход его дела.

Оно было адресовано правозащитнице Зое Световой. По ее словам, письмо Сенцов отправил 25 сентября.

"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон, продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзэков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое", - процитировала она слова из письма Сенцова на своей странице в Facebook.

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Сенцов также отметил, что не ожидал продержаться так долго. "Но не сдаюсь!" - заверил политзаключенный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Сенцова заявила, что он не верит в свое освобождение и находится в состоянии безнадеги.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Смотри-ка, взбодрился террорист-неудачник, наверное передачку с салом получил.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Отсидит назначенное судом и выйдет на свободу. Правда не уверен что с чистой совестью. Вот такой ждет террориста счастливый конец!
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