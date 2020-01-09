Главная Новости
10 января • обновлено в 01:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Ни приглашения, ни поддержки!" Родные погибшей пассажирки обвинили Зеленского в пиаре на трагедии

544
Читать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в пиаре на трагедии с самолетом МАУ, который разбился в Иране.

С критикой в сторону главы государства выступила Виктория Малахова, родственница Елены Малаховой – одной из жертв авиакатастрофы. Гневный пост женщина опубликовала на Facebook.

Накануне Зеленский сообщил, что встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в Иране. Однако Малахова заявила, что не получала приглашения и вовсе не знала о такой встрече.

Новости
Зеленскому отчитались о катастрофе с самолетом МАУ в Иране: детали решили скрыть

"Господин президент, я так понимаю, смысл вашей страницы в соцсетях – это просто пиар и не больше! На данный момент семья Малаховых ... не получили ни приглашения на встречу, о которой только узнали лишь с ФБ, ни какой-то поддержки, ни ответов на кучу вопросов о смерти нашей родной и любимой Леночки", – написала она.

"Ни приглашения, ни поддержки!" Родные погибшей пассажирки обвинили Зеленского в пиаре на трагедии
Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев

пресс-служба президента

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев

пресс-служба президента

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев

пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Протесты в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Протесты в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
Но, разве должен президент заниматься вопросами частной компании, даже если эта компании в порыве дважды наживы готова рисковать персоналом, имуществом и пользователями из услуги? Если бы это был автобус частной фирмы который где нибудь в Испании упал с обрыва, то президент бы и не вспомнил бы под него
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги