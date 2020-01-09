"Ни приглашения, ни поддержки!" Родные погибшей пассажирки обвинили Зеленского в пиаре на трагедии

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в пиаре на трагедии с самолетом МАУ, который разбился в Иране.

С критикой в сторону главы государства выступила Виктория Малахова, родственница Елены Малаховой – одной из жертв авиакатастрофы. Гневный пост женщина опубликовала на Facebook.

Накануне Зеленский сообщил, что встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в Иране. Однако Малахова заявила, что не получала приглашения и вовсе не знала о такой встрече.

"Господин президент, я так понимаю, смысл вашей страницы в соцсетях – это просто пиар и не больше! На данный момент семья Малаховых ... не получили ни приглашения на встречу, о которой только узнали лишь с ФБ, ни какой-то поддержки, ни ответов на кучу вопросов о смерти нашей родной и любимой Леночки", – написала она.

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Зеленский публиковал фото со встречи с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.

Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.

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