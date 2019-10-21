Незаконная добыча песка в Киеве: всплыло доказательство причастности известного застройщика

В Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали факт незаконной добычи песка.

Об этом сообщает портал Стопкор. По информации активистов, территория, которую захватили песчаные нелегалы достигает около гектара. Они выяснили, что песок в этом районе намывает застройщик жилого комплекса "Конек" (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Захваченная песчаными нелегалами территория занимает площадь около 1 га земли. Мы видели, как осуществлялся намыв песка земснарядом. Затем песок грузили в автомобиль и вывозили, вероятно, для дальнейшей реализации. По словам охраны объекта, песок здесь намывает застройщик жилого комплекса "Конек", расположенного поблизости. Мы вызвали представителей полиции, однако ждать их пришлось около двух часов", – рассказали активисты.

Активисты зафиксировали незаконную добычу песка stopcor.org

Активисты написали заявление о незаконном намыве и продажи песка. Они также провели следователей к точке добычи, чтобы зафиксировать земснаряд.

В этот же день активисты ОО "Стоп коррупции" провели акцию протеста у Голосеевского управления полиции в городе Киеве, чтобы сообщить правоохранительным органам о незаконной деятельности песчаных браконьеров, которые обворовывают киевлян и не платят налоги в госбюджет, добывая недра.

"Хотим донести до сведения, что когда мы вызвали представителей полиции о нелегальном добычи песка в Голосеевском районе на ул. Промышленной 4, на эти вызовы не было ни одного реагирования. Подобные ситуации уже неоднократно приводили к избиению активистов. Охранники имеют при себе обычно предметы, похожие на огнестрельное оружие. Мы просим обратить внимание на деятельность песчаной мафии и не пренебрегать расследованиями уже открытых дел! " – заявили активисты.

Намыв песка в Голосеевском районе столицы stopcor.org

В столице состоялась акция протеста stopcor.org

В столице состоялась акция протеста stopcor.org

Как писал OBOZREVATEL, в Вышгороде компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

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