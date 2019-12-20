Невыносимая боль: на пляже краб залез в ухо туриста и застрял. Фото

В Арабских Эмиратах краб забрался в ухо туриста и там застрял. Извлекли животное только при помощи врачей.

При этом пострадавший не сразу заметил "вторжение", передает Gulf News.

"Я был на пляже и вдруг почувствовал, как что-то попало мне в ухо. Я не мог понять, что именно это было. Чувствовал только, что это что-то раздражающее. Мне даже в голову не приходило, что это может быть краб", – рассказал мужчина.

Он обратился к медикам только после того, как неприятные ощущения в ухе сменились болью. Врач осмотрел пациента и обнаружил в его правом ухе маленького краба. Членистоногое застряло в распухшем наружном слуховом проходе.

"Было необходимо срочно удалить инородное тело, не усугубив повреждения, причиненные барабанной перепонке и другим элементам уха. Морское существо извлекли живьем в ходе эндоскопической операции", – сообщил врач.

Краб Gulf News

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