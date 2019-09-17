"Неуравновешенный человек!" В Одессе воспитательница издевалась над ребенком в детсаду

В Одессе воспитательница детского сада грубо обращалась с ребенком, запретила ему играть с другими детьми и несколько раз сильно схватила за руку.

Видеодоказательства такого поведения педагога опубликовала на своей странице в Facebook жительница Одессы Александра Журба (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы). Она сообщила, что речь идет о детском садике №224.

"Воспитатель вначале просто гаркала на плачущего ребенка, наказала его, оставив сидеть на стуле, а потом принялась "воспитывать", – написала женщина, назвав педагога "неуравновешенным человеком".

После огласки инцидента глава Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook сообщила, что эту воспитательницу уволили.

"Такое поведение несовместимо с работой педагога. Заявление об этом руководитель заведения направит к правоохранителям", – сообщила Буйневич.

Воспитательница грубо обращалась с ребенком Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в школе №68 Одессы уволили учительницу истории Людмилу Мариуцу, которая на уроках занималась российской пропагандой и умышленно навязывала детям антиукраинскую позицию.

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