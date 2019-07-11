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"Талонов нет", но 200 грн все решают: сеть возмутил инцидент в украинской больнице

2.6т Читать материал на украинском

В Ивано-Франковске врачи городской детской клинической больницы уверяют, что у них нет свободных часов и талонов для приема, хотя охотно осматривают пациентов за "благотворительные взносы".

Об этом сообщила франковчанка, главный редактор издания "Галицький кореспондент" Татьяна Соболик на своей странице в Facebook. Ее пост начали возмущенно комментировать жители города, жалуясь на похожие проблемы.

Соболик рассказала, что ее ребенок упал с велосипеда, нога и рука оказались в гипсе, поэтому нужен был обзор травматолога в поликлинике. Там, по словам женщины, без талонов отказываются принимать, а записаться в ближайшее время почти невозможно: в регистратуре то трубку не поднимают, то сообщают о больших очередях.

Рука и нога в гипсе

Рука и нога в гипсе

Facebook Татьяны Соболик

Франковчанка добавила, что там ей порекомендовали идти к врачу без записи. Соболик отметила, что рядом с кабинетом был только один человек, который рассказал ей, что врач из-за отсутствия талонов требовал денег.

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"Захожу. И он сразу заявляет, что смотреть ребенка не будет, потому что талонов нет и сейчас придут те люди (мифические, с талонами), а он тут нас осматривает. Возражаю: там никого нет и не было полчаса. Говорит, придут. В итоге соглашается осмотреть ребенка за "благотворительный взнос". Бросаю на стол 200 грн. Врач становится дружелюбным и сочувственным, дает советы", – прокомментировала женщина и добавила, что на следующей неделе ситуация повторилась.

Она также отметила, что работницы регистратуры игнорируют звонки пациентов, разговаривая "частно по мобилке".

"Мы так прошедшую неделю с малым по врачам ходили – на Тычины (Городская детская клиническая больница. – Ред.) и Коновальца (Областная детская клиническая больница. – Ред.) Запись на два месяца вперед к специалистам", "Это явление как болезнь инфекционная – распространенное по всем государственным поликлиниках! Это не в враче дело, такое впечатление, что это указание откуда-то сверху. Я тоже обращалась в поликлинику пятую (Городская поликлиника №5.Ред.) 28 июня, то талоны выдавали на 15 июля, а прошла осмотр в тот же день, попросив лично врача, правда, о благотворительном взносе или взятке речи не было, но под кабинетом в очереди был только один человек с талоном и четверо без них в течение двух часов", – комментируют франковцы в сети.

Комментарии под постом

Комментарии под постом

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Комментарии под постом

Комментарии под постом

Скриншот

Комментарии под постом

Комментарии под постом

Скриншот

Комментарии под постом

Комментарии под постом

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Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
взятка врачи
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