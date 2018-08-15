Несут угрозу госбезопасности: в Украине забили тревогу из-за нелегальных мигрантов

В Украине проблема нелегальной миграции становится угрозой государственной безопасности. Только за две недели в стране обнаружили боле 1000 таких "беженцев".

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, ныне в Украине наблюдается массовый приток иностранцев, нарушающих правила пересечения границы. В связи с этим с 26 июля по 31 августа проводятся профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант", сообщили в пресс-службе МВД.

"Результаты этой программы показали, что проблема нелегалов в государстве стоит очень остро. Их массовый наплыв является критическим и скоро начнет угрожать государственной безопасности", — отметил Яровой.

Учения в рамках программы "Мигрант" mvs.gov.ua

Украинские спецслужбы проводят учения на случай возникновения бунтов, захвата заложников и других массовых нарушений, которые могут устроить мигранты. Помимо этого, на случай неконтролируемого массового наплыва в Государственной миграционной службе подготовили план чрезвычайных мероприятий.

Учения в рамках "Мигрант" mvs.gov.ua

Только за одни сутки 14 августа пограничники остановили на украинской границе две организованные группы нелегалов из семи человек. Первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк отметил, что Россия нарушает международные договоренности о реадмиссии (согласие государства принять обратно своих граждан, которые подлежат депортации из другой страны. — Ред.), поскольку не принимает обратно нелегалов, попадающих к нам с их территории.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году количество незаконных мигрантов в Украине выросло на 20%. Такое положение дел оказалось на руку многочисленным дельцам, которые превратили их перевозки в настоящий бизнес.