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"Неполноценные животные": писатель из Европы жестко унизил россиян

2.6тЧитать новость на украинском

Латышский писатель-фантаст и журналист Дидзис Седлениекс назвал генетически неполноценными животными россиян, которые живут в Латвии.

На своей странице в Facebook он заявил, что в мире не существует ничего, что россияне ценили бы, в том числе - человеческая жизнь.

"Презрительным словом россияне или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности", - написал он.

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"Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить", - заявил Седлениекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Владимир Познер объяснил ненависть граждан Латвии к СССР.

Место
Латвия
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
И это полноценное животное не унизило россиян, оно унизило только себя. Своей полноценостью
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Надо полагать, что этот Дзитис - животное полноценное???
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я так понимаю это существо считает себя полноценным животным?
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