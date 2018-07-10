"Неполноценные животные": писатель из Европы жестко унизил россиян

Латышский писатель-фантаст и журналист Дидзис Седлениекс назвал генетически неполноценными животными россиян, которые живут в Латвии.

На своей странице в Facebook он заявил, что в мире не существует ничего, что россияне ценили бы, в том числе - человеческая жизнь.

"Презрительным словом россияне или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности", - написал он.

"Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить", - заявил Седлениекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Владимир Познер объяснил ненависть граждан Латвии к СССР.