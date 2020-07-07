Словами про Крим і причини, які "завадили" його захищати, навіяне

Ненависть мешканців півострова до України має цілком прагматичні причини. Багато років спритні місцеві політики замість того, щоб припинити красти, розкрадати кримські землі і бюджети, паратизували на латентній ксенофобії і жадібності "простих людей". Ворогом були обрані кримські татари, адже їх не шкода – це по-перше. А по-друге, вони не були потенційними виборцями для пройдисвітів, яким було байдуже на наслідки. За "піклування про людей" видавалися такі політичні дії, як шельмування представників корінного народу та протидія будь-яким зверненням Меджлісу. Так в низову політичну риторику Криму увійшли такі речі, як: "діти зрадників", "вони різали наших, а тепер їм землі роздають", "вони були поліцаями, вбивали нас, а тепер Україна тільки про них і думає".

Дуже швидко, кожна місцева "біла людина" вже знала, що "ця країна піклується тільки про тих, хто завжди вбивав русскіх". Так кожен, хто почував себе "обділеним", став почувати себе русскім і підтримувати проросійських місцевих політиків. А ті, з вдячності до виборця – а як же ще – рік від року посилювали людоненавистницьку сепаратистську риторику, як єдину програму політичних дій. Не думаю, що на початку хтось з них розумів до чого призведуть такі речі. Скоріше за все, протиставляючи одних громадян України, іншим громадянам України, вони не думали, що "вдячні виборці" дійдуть до такого ступеня ментальної сепарації від самої ідеї державності. Але це сталося.

Коли прийшов час робити вибір, на бік України в Криму встали лише ті, хто всі ці роки не був виборцем місцевих політиків. Хто гидував місцевими політичними проектами в тому числі і тому, що вони паратизували на ненависті і жадібності своїх виборців, поділяючи Крим на "дітей зрадників" і "оруків Великіх дідів". В 2014 році обороняти Крим завадили не відсутність наказів, чи якісь інші дії центру. Завадили люди, які побачивши "зелених чоловічків" раптом відчули себе "білими людьми" і не захотіли боронити свою країну. Тому що вже давно подумки відмовилися від неї.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.