Нельзя чистить содой никогда: названы четыре вещи

В быту некоторые вещи нельзя чистить с содой, они могут быть испорчены все за одну чистку.

Вместо нее для большинства запрещенных поверхностей можно использовать уксус или лимонный сок.

Такая замена позволит содержать их в чистоте, пишет FurnishHome.

Алюминиевая посуда 24 канал

Алюминиевая посуда

Алюминиевую посуду нельзя чистить с содой. Лучший рецепт в данном случае – это смесь мыльной воды, буры с добавкой нашатырного спирта и соды, но в очень маленьком количестве. При этом такую посуду нужно ополаскивать очень-очень тщательно.

Античное серебро

Античное серебро нужно чистить специальными средствами, которые можно приобрести в проверенных бутиках. И лучше – не в интернете.

Позолоченные вещи

Позолота может быть повреждена, если вы будете чистить позолоченное металлическое или серебряное кольцо или браслет содой. Лучше всего разведите две столовых ложки обычного уксуса в воде и этим составом протрите один раз, затем ополосните. Будьте осторожны, не чистите позолоту чем-то абразивным (щеткой, губкой), лучше замшей.

Мраморные поверхности

Многие советуют чистить мрамор с помощью соды. Но если у вас на нем есть специальная защитная пленка (например, так делают для столешниц на кухне), то сода ему противопоказана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы опасные предметы быта, которые вредят здоровью детей.

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