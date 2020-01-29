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29 января • обновлено в 20:50
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"Вкусно жрет и при параде!" Одиозную Штепу поймали в киевском супермаркете, она в панике сбежала. Видео

2.4т
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Одиозную экс-мера Славянска Нелю Штепу, которая заявила о намерении снова баллотироваться, поймали в киевском торговом центре "Орнамент" за покупками.

Видео с сепаратисткой засняла женщина, которая устроила ей настоящий допрос с пристрастием в супермаркете. Ролик появился на странице пользователя Позывной Колым в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке вашем городе? Вы ж так любите "русский мир". Я в шоке. До чего наглость. Наделать такой беды и ходить преспокойно. А что там у вас за вкусняшки? Поделитесь информацией? Охр*неть. Хотела "русского мира", а теперь за покупками тут ходит!" – возмутилась киевлянка.

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Одиозную Штепу поймали в киевском супермаркете

Одиозную Штепу поймали в киевском супермаркете

Штепа сначала отвечала собеседнице, отказываясь с ней что-либо обсуждать, а потом и вовсе бросила тележку с продуктами и выбежала из супермаркета.

В комментариях продолжили обсуждение увиденного. "Я бы эту к*рву пропитания лишила", "Молодец, любопытная украинка", "Дети в земле гниют, а эта, с натянутой мордой, вкусно жрет и вся при параде", "Тратит наши с вами деньги?" – написали украинцы.

"Вкусно жрет и при параде!" Одиозную Штепу поймали в киевском супермаркете, она в панике сбежала. Видео
"Вкусно жрет и при параде!" Одиозную Штепу поймали в киевском супермаркете, она в панике сбежала. Видео
"Вкусно жрет и при параде!" Одиозную Штепу поймали в киевском супермаркете, она в панике сбежала. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Неля Штепа
Место
Украина Киев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюкраина безнадежна
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Киевлянки и Киевляне теперь с включенными камерами на телефоне ходят - а вдруг какой враг по русски Бляттть скажет - а они его заснимут и зачморят ! Бедная Украина (((((((((((
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