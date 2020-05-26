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26 мая • обновлено в 21:55
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Недействительное удостоверение, незаконное проникновение и похищенные документы: адвокат сообщил детали силового захвата Музея Гончара

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Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань рассказал подробности силового захвата сотрудниками ГБР Музея Гончара в Киеве.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", юрист сообщил о возможном похищении документов и недействительном удостоверении якобы следователя.

"Под важным предлогом, что они спасают какое имущество ворвались, переписали картины, по-моему забрали выставленные документы, подтверждающие законное приобретение и ввоз картин. После этого скрылись", – отметил Головань.

Головань рассказал подробности силового захвата Музея Гончара

Головань рассказал подробности силового захвата Музея Гончара

"Сначала думали допустить меня, но поскольку я выяснил, почему этот господин, который назывался следователем, так не хотел показывать свое удостоверение оно у него недействительно, у него удостоверение еще старое, где написано другое подразделение, не то, в котором он реально работает. То есть фактически недействительное удостоверение. Именно поэтому он не хотел предъявлять. Когда это выяснилось, он его спрятал, у него была небольшая истерика, и поэтому они сейчас так быстро убежали, они сказали, что картины оставляют на хранения музея. Это некое нападение правонарушителей", – добавил адвокат.

При этом юрист отметил, что решения суда для проведения обыска силовики не имели, незаконно ворвавшись на территорию заведения под предлогом "спасения имущества".

"Во время обыска было минимум 7 человек, я не думаю, что все были внесены в протокол, в этом мы будем разбираться с ними. Многие люди были с закрытыми лицами, это были не такие маски медицинские, не против вируса, а против журналистов", – отметил Головань.

Также адвокат сообщил, что намерен обжаловать действия силовиков в суде и подавать заявление о преступлении, поскольку "теперь никто не может быть спокоен".

"Картины они оставили, но у них есть свои виды, судя по всему, на картины. Чем дальше, тем более наглые нарушения закона. Можно сказать, что право на конституционную неприкосновенность жилища, собственности теперь в отношениях с ГБР не существует", – возмутился юрист, сообщив, что заявление будет подавать также и директор Музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская Солидарность" опубликовала официальное заявление, обвинив ГБР в вооруженном нападении на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Игорь Головань
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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