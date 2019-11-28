"Не зря унитазы демонтировали": в сети показали страшные реалии жизни в России

В сети показали жуткие кадры из одной из российских больниц в Красноярске. Местные жители возмущены устрашающим состоянием помещений и наплевательским отношением чиновников.

Пугающим видео из медицинского учреждения поделился в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Там, на стенах с ободранной краской и обвалившейся плиткой можно увидеть плесень и трещины, пол полностью обшарпанный, вместо дверей – проемы, из которых торчат кирпичи. Также где-то на деревянных брусочках примостилась ванна, а рядом с ней висят оголенные провода.

Новости Пугающим видео из медицинского учреждения поделился в своем

В сети показали жуткие кадры из российской больницы в Красноярске Пикабу

Как оказалось, первой жуткие снимки выложила в соцсети одна из жительниц Красноярска. Это не кадры из какого-то фильма ужасов, а действительно реальные условия в отделении пульмонологии 20-й больницы города. При этом, как отмечает местное издание "Комсомольская правда", которое поспешило обратиться за комментариями к начальству медучреждения, на фото якобы запечатлен ремонт.

Условия в отделении пульмонологии 20-й больницы Красноярска Пикабу

Правда, судя по видео, опубликованному в том числе офицером ЗСУ, на ремонт происходящее похоже мало. Ведь в таком случае больницу должны бы были закрыть. Однако на ролике четко видно, что она работает, а по жутким помещениям спокойно ходят пациентки с маленькими детками на руках и медперсонал.

Условия в отделении пульмонологии 20-й больницы Красноярска Скриншот из видео

"Красноярск, больница номер 20. Неудивительно, что они даже унитазы из украинских кораблей демонтировали. Вот такая реальность запоребриком", – прокомментировал Штефан.

Условия в отделении пульмонологии 20-й больницы Красноярска Пикабу

Условия в отделении пульмонологии 20-й больницы Красноярска Пикабу

Как сообщал OBOZREVATEL, в Орске Оренбургской области (Россия) в одной из больниц пациентку на носилках разместили прямо в коридоре на полу. Кадры, которые всколыхнули общественность, появились в сети.

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