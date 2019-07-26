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"Не зря любит День победы": Соколова доказала, что Путин – это Гитлер

26.3т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко прошлась по президенту России Владимиру Путину, назвав его перерождением Адольфа Гитлера.

Такую параллель она провела в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой", анализируя скандальное выступление российского режиссера Карена Шахназарова на пропагандистском кремлевском телевидении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем он признал, что украинцы и русские не являются единым народом и привел пример Австрии и Германии. Шахназаров отметил, что несмотря на то, что Гитлер осуществил аншлюс Австрии, а немцы и австрийцы в то время воспринимались как единое целое, сейчас все кардинально изменилось.

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"Выходит, не так уж и сложно заметить, что Путин ведет себя один в один как Гитлер. Прям настолько, что есть ощущение, что Путин – это механический голем, у которого в пузе аквариум с живым мозгом Гитлера. Думаете, почему Путин постоянно пьет из своего стакана? Потому что там формальдегид с глюкозкой, чтобы Адик не ссыхался, а продолжал генерировать свои е*анутые идеи", – шутит телеведущая.

Путин и Гитлер

Путин и Гитлер

"Как-то Адольф истосковался по родине и треснул пивка. Так его 130-летнюю извилину так коротнуло от "Балтики-9", что он сдуру назначил механического голема с мозгом своей овчарки президентом! После этого Шойгу спит с наганом – боится, что Гитлер треснет шнапса, пересадит в него Еву Браун и разведется. Вы думаете, почему Путин не любит Порошенко, Гройсмана, Зеленского и Коломойского? Думайте. Думаете, почему он так любит День победы и ежегодный парад на Красной площади?" – продолжила Соколова стебаться над Путиным и его нездоровой любви к пропагандистским действам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова сняла яркую зарисовку, в которой в образе Адольфа Гитлера поздравила россиян с приближающимся Днем победы. В частности, она провела параллели между нацистской Германией и путинской Россией и пришла к выводу, что они практически ничем не отличаются.

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Персоны
Янина Соколова Владимир Путин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Шо за бред пишут
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
она притворяется или реально е..нутая.?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Это что за набор слов! Не знал ,что на Украине а психушках больных к компьютеру подпускают!
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