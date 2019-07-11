Не выше +26: синоптики дали пасмурный прогноз по Украине

В Украине в четверг, 11 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, днем в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами гроза.
"11 июля облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - сказано в сообщении Укргидрометцентра.
Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°.
Погода в Украине
"УН"
В Киеве и Киевской области 11 июля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°, днем 18-20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 июля, на территории Украины удержится прохладная воздушная масса, потепление прогнозируется после 20 июля.
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