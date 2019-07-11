Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Не выше +26: синоптики дали пасмурный прогноз по Украине

1.5т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 11 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, днем ​​в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами гроза.

"11 июля облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Температура ночью 8-13°, днем ​​17-22°, в южной части ночью 11-16°, днем ​​21-26°.

Новости
Похолодает по-осеннему: прогноз погоды в Украине на 11 июля от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

"УН"

В Киеве и Киевской области 11 июля ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°, днем ​​18-20°; по области ночью 8-13°, днем ​​17-22°.

Не выше +26: синоптики дали пасмурный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 июля, на территории Украины удержится прохладная воздушная масса, потепление прогнозируется после 20 июля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel