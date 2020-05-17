Главная Новости
17 мая • обновлено в 19:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В МАУ назвали возможную дату возобновления полетов

7.9т
Читать материал на украинском

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля. Ранее на сайте авиакомпании сообщалось о возобновлении рейсов с 23 мая.

Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, пишет Avianews.

Международные авиалинии Украины

Международные авиалинии Украины

Он отметил, что прогноз развития ситуации с авиаперелетами является плачевным. Дыхне рассказал, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Президент "МАУ" прогнозирует, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут вводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Евгений Дыхне

Евгений Дыхне

Дыхне считает, что кризис в связи с пандемией коронавируса приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. По его словам, бизнес-залы и магазины Duty Free будут временно закрыты. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Авиаперелеты
Персона
Євгеній Дихне
Место
Украина
Тег
МАУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги