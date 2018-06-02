"Не умеете - не беритесь": в Украине разгорелся скандал из-за ВНО по английскому языку

Участники внешнего независимого оценивания, а также родители учеников из разных городов Украины массово жалуются на аудирования во время тестировании по английскому языку.

Комментарий на жалобы был обнародован на странице Украинского центра оценивания качества образования в Facebook.

В Центре отметили, что тест в формате аудирования "был сложным как для участников оценивания, так и для организаторов". Поступают жалобы на качество данного компонента теста, больше половины из которых подано в Киеве.

В частности, жалуются на произношение одного из дикторов.

"Следует отметить, что произношение дикторов действительно было разным - это необходимое требование, чтобы создать задачи различной сложности для участников тестирования по различным уровням подготовки", - говорится в заявлении.

В Центре подчеркнули, что даже очень тщательная подготовка тестов не защищает от возможных недостатков. Поэтому в системе выставления баллов есть специальные предохранители, минимизирующие эти недостатки, которые "случаются крайне редко".

Однако родители и ученики раскритиковали и качество аудирования, и комментарий Центра.

"Не умеете - не беритесь. Поучитесь у Запада, что такое аудирование и как оно происходит. Классы должны быть оборудованы соответствующими устройствами, а не примитивными магнитофонами", "Вы же понимаете, что если вопрос об аудировании не решится, то будет просто бунт","В двух словах не описать состояние ребенка... Организация аудирования - это провал. Жалуется вся Украина", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня обнародованы правильные ответы на тест ВНО по английскому языку, который выпускники написали 1 июня.