Не только Бейрут: 5 самых страшных техногенных взрывов в мире

Взрыв в Уфе / в Тяньцзинь. Фото: "Настоящее Время" / YouTube

Мощнейший взрыв, произошедший в порту Бейрута 4 июля 2020 года, шокировал мир. Катастрофа унесла жизни, по меньшей мере, 135 человек, пострадали более 5 тысяч. Еще около 300 тысяч человек остались без жилья.

Сила взрыва аммиачной селитры была эквивалентна детонации 1000-1500 тонн тротила. По словам специалистов, это один из самых мощных неядерных взрывов, сила которого равна 10% взрывной силы бомбы Хиросимы. Какие еще техногенные взрывы подобной мощности случались в истории, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Взрыв в Тяньцзинь, 2015

12 августа 2015 года в порту города Тяньцзинь на севере Китая вспыхнул пожар. Горели склады фирмы "Жуйхай", занимающейся транспортировкой опасных химических веществ.

Пожар вызвало самовозгорание перегревшегося контейнера с сухой нитроцеллюлозой, затем загорелись соседние контейнеры с нитратом аммония и другими химикатами. Распространение огня пожарным не удалось остановить, и через час произошло два мощных взрыва с интервалом в 30 секунд. Первый оценили в 3 тонны тротилового эквивалента, второй – в 21 тонну.

Жертвами взрывов стали 173 человека, включая 92 пожарных. Были уничтожены три многоквартирных дома в радиусе километра, а спустя три дня в воздухе был обнаружен опасный цианид натрия: местное население эвакуировали.

Взрыв поездов в Северной Корее, 2004

22 апреля 2004 года в Северной Корее на станции Ренчхон столкнулись два поезда, перевозившие сжиженный газ и бензин. За столкновением последовал мощнейший взрыв. Чтобы избежать распространения информации о катастрофе, власти КНДР заблокировали все телефонные линии в районе трагедии.

Станция была полностью разрушена, пепел с ветром пересек границу с Китаем в 20 км от Ренчхон. Также были разрушены и повреждены несколько тысяч домов. В соседней Южной Корее силу взрыва оценили в 26,5 тонн в тротиловом эквиваленте. Точное число погибших неизвестно до сих пор. Южнокорейский телеканал YTN сообщал, что погибли и получили ранения до 3 тысч человек. По официальным данным Китая, погибли 154 человека, 1 тысяча 249 человек были ранены.

Авария на ЧАЭС, 1986

Авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 апреля 1986 года, – крупнейшая техногенно-экологическая катастрофа современности. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС повлек разрушение части реакторного блока и машинного зала. Реактор был уничтожен в течение трех секунд.

Считается, что взрыв на ЧАЭС был не ядерным, а химическим, основным поражающим фактором которого было радиоактивное заражение. Жертвами взрыва и облучения стали около 4 тысяч человек. Более 115 тысяч были эвакуированы. Около 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий взрыва.

Четвертый блок ЧАЭС Фото: Wikipedia

Взрыв в Уфе, 1989

Крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа произошла в воскресенье 4 июня 1989 года под Уфой. Это был взрыв облака легких углеводородов (пропан, бутан), образовавшегося в результате аварии на трубопроводе Сибирь – Урал – Поволжье.

Ночью, в момент прохождения этого загазованного участка двумя встречными поездами, прогремел сильнейший взрыв и в вагонах начался пожар. В поездах было более 1,3 тысячи человек.

Ударной волной с рельсов были сброшено 11 вагонов, 7 из них полностью сгорели. Остальные 27 обгорели снаружи и внутри. Погибли, по официальным данным, 575 человек (по другим – 645), еще 623 получили инвалидность.

Взрыв под поездами в Уфе, 1989 год Фото: rferl.org

Взрыв в Тексас-сити, 1947

16 апреля 1947 года в порту города Тексас-Сити, США, пожар на борту французского судна "Гранкан" привел к детонации около 2 тысяч 100 тонн аммиачной селитры, что повлекло за собой цепную реакцию в виде пожаров и взрывов на близлежащих кораблях и нефтехранилищах.

Погиб по меньшей мере 581 человек (включая всех, за исключением одного, сотрудников пожарной охраны Тексас-Сити), более 5 тысяч человек получили ранения, 1 тысяча 784 попали в больницы.

Взрыв в Тексас-сити унес жизни по меньшей мере 581 человек Фото: Pinterest

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