"Не шли на убой!" Вятрович разбил популярные мифы о Крутах

Депутат парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович разбил два популярных мифа о бое под Крутами.

Пост с разоблачением Вятрович опубликовал на странице в Facebook. В частности, он опроверг миф о том, что под Крутами "произошло очередное поражение".

"На самом деле украинские военные выполнили поставленную перед ними задачу и задержали наступление превосходящих сил врага. При этом нанесли ему значительные потери. Политическое руководство воспользовалось задержкой большевистского наступления на Киев и успело подписать Брестский договор, ставший международным признание УНР и основанием для получения военной помощи", – отметил Вятрович.

Также ложью он назвал утверждение о том, что "несчастных детей послали на смерть".

"На самом деле среди 520 украинских участников боя кроме юношей (это не о возрасте, а о курсантах военных школ), были офицеры и солдаты армии УНР (в частности Свободного казачества и Сечевых стрельцов)", – подчеркнул Вятрович.

"А что касается "несчастных, которых послали" – такой подход унижает героев Крут ("Карпатской Сечи", УПА, Небесной сотни, нынешней войны). Они были не безвольными овцами, которые шли на убой. Их жертва – сознательная, и в этом ее главная ценность", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января 1918 года состоялся бой под Крутами. Тогда 600 украинских студентов не только остановили четырехтысячную армию большевиков, но и замедлили присоединение Украины к "красной" России.

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