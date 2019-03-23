"Не расслабляйтесь!" Синоптик назвала дату потепления в Украине

В Украину 24 марта придет атмосферный фронт из Европы, который принесет облачность и небольшой дождь на западе и севере страны.

В других регионах, за исключением Луганщины, осадков не будет, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Воздух будет холодным, +5...+9 градусов, на западе и в Одесской области до 12", – уточнила Диденко.

В Киеве в воскресенье также будет облачно и дождливо, максимальная температура воздуха составит +8. Подобная погода сохранится и на всю следующую рабочую неделю.

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"На неделе еще также будет холодно, не расслабляйтесь, потеплеет 29 марта, в пятницу. По предварительному прогнозу, 30 и 31 марта, в Украине ожидается отличная погода, ясно, солнечно и тепло до +19 градусов", – пообещала синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, 23 марта в Украине незначительно похолодало сразу в нескольких областях. В восточной половине страны прошел мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

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