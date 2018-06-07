Не Пушилин: военный сказал, кто возглавит "ДНР"

Кремль может сменить главу "ДНР" Александра Захарченка, но не на главу так называемого "Народного совета республики" Дениса Пушилина, а на экс-"министра" безопасности "ДНР" Александра Ходаковского.

"Они могут поменять, но я думаю, это скорее будет Ходаковский, чем Пушилин", – сказал в комментарии OBOZREVATEL экс-командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

По его словам, причина такой замены может быть в том, что Кремль собирается менять вектор направления в вопросах так называемых "республик", и менять риторику общения с Украиной.

"То есть чтобы поменять общение. То есть был один человек, который вот так вот себя вел. Теперь этого человека нет, а есть другой человек, который вот так вот себя ведет. То есть мы идем в другую сторону", – говорит Войцеховский.

Относительно того, какой же вектор выберет Россия, экс-комбат ответил: "Это все зависит от санкций и поведения Запада, все сейчас зависит от цивилизованного западного мира. Они ж не самоубийцы, это будет история со вторым Советским Союзом, только Советский Союз в отличии от современной России, был намного мощнее и крепче, более сплоченный, была какая-то идея, но тем неимение он развалился, а эти разваляться еще быстрее".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов.