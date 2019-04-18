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"Не понимают, где живут": Соколова пристыдила украинцев за безграмотность

6.9тЧитать материал на украинском

Большая часть украинского общества не имеет малейшего представления об устройстве государства и о том, на чем оно должно базироваться.

Такая апатичность и безразличие граждан толкает страну к распаду, считает украинская журналистка Янина Соколова. Свое мнение она выразила во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Львиная доля людей не то, что не понимают, что такое государство, — вообще не понимают, где они живут. Они не знают, что такое для них Украина, они не могут сформировать, что это за государство, почему какие-то дядьки и тетки сетуют за закон языковой, вообще какая разница, что с этим соседом, почему с ним нельзя договориться, да пусть уже! Все они мыслят часто материями, которые не способствуют никак укреплению государства. Скорее, его распаду, рассоединению", — возмутилась она.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

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Соколова подчеркнула, что украинцы еще не приобрели до конца те идентичности, которые они начали приобретать с Революцией Достоинства. Не успев выйти на путь становления самодостаточной нации, люди оказались на грани потери таких важных достижений, возмутилась журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова призвала украинцев проголосовать на выборах президента так, чтобы у Владимира Путина началась истерика уже утром после оглашения результатов.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Комментарии
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
украинцы живут в такой стране , где такая пропагандистская бл..дь, как Соколова, называют себя журналистами и учат других родину любить
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
Яніночка пізно народилась. В громадянську війну з неї вийшов би чудовий боєць РККА - будьоновка, шинелька войлочна, шашка наголо і "пошел рубать всех зноем опаленный"... І рубала би шо аж гай шумів би. За розквіту совка була б ідеальним комсомольским вожаком у відділі пропаганди. Вчила б "родіну любіть" так, шо Тігіпко плакав би по кутках обкому комсомолу від заздрості. Еталонна лівачка: безапеляційна, переконана в своїй правоті, яка одночасно топить за "європейські цінності" і незалежність України, Супрун і медреформу, що в принципі є оксюмороном. Але вона цього просто не знає. Бо лівакові не обовязково знати щось і в чомусь розбиратись, тут важливо "гнуть свою линию".
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Опять Янка свой грязный х*еприемник открыла
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