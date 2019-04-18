"Не понимают, где живут": Соколова пристыдила украинцев за безграмотность

Большая часть украинского общества не имеет малейшего представления об устройстве государства и о том, на чем оно должно базироваться.

Такая апатичность и безразличие граждан толкает страну к распаду, считает украинская журналистка Янина Соколова. Свое мнение она выразила во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Львиная доля людей не то, что не понимают, что такое государство, — вообще не понимают, где они живут. Они не знают, что такое для них Украина, они не могут сформировать, что это за государство, почему какие-то дядьки и тетки сетуют за закон языковой, вообще какая разница, что с этим соседом, почему с ним нельзя договориться, да пусть уже! Все они мыслят часто материями, которые не способствуют никак укреплению государства. Скорее, его распаду, рассоединению", — возмутилась она.

Янина Соколова Скриншот видео

Соколова подчеркнула, что украинцы еще не приобрели до конца те идентичности, которые они начали приобретать с Революцией Достоинства. Не успев выйти на путь становления самодостаточной нации, люди оказались на грани потери таких важных достижений, возмутилась журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова призвала украинцев проголосовать на выборах президента так, чтобы у Владимира Путина началась истерика уже утром после оглашения результатов.

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