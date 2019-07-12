"Не понаехали!" Появилось новое показательного фото из Крыма

В сети появилось новое показательно фото из аннексированного Крыма, от которого в этом году традиционно отказались туристы.

Так, снимок выложила в своем Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым". На нем можно увидеть одиноких отдыхающих на пляже "Любимовка" в Севастополе.

"Не понаехали тут", – прокомментировала блогер "пустое" фото.

Пустующий пляж Крыма Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что туристы начали уезжать с курортов захваченного Россией Крыма из-за экологического бедствия. Так, в Керчи стало невозможно отдыхать из-за сильного запаха канализации возле моря.

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