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"Не понаехали!" Появилось новое показательного фото из Крыма

6.2т Читать материал на украинском

В сети появилось новое показательно фото из аннексированного Крыма, от которого в этом году традиционно отказались туристы.

Так, снимок выложила в своем Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым". На нем можно увидеть одиноких отдыхающих на пляже "Любимовка" в Севастополе.

"Не понаехали тут", – прокомментировала блогер "пустое" фото.

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Пустующий пляж Крыма

Пустующий пляж Крыма

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что туристы начали уезжать с курортов захваченного Россией Крыма из-за экологического бедствия. Так, в Керчи стало невозможно отдыхать из-за сильного запаха канализации возле моря.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А снимки делали рано утром или поздно вечером?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Они бы еще ночью сделали бы фотографии...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Солнце село, а на пляжах Одессы сидят до утра?
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