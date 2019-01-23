Патриарх Кирилл теряет огромные деньги из-за ПЦУ – религиовед

Глава РПЦ Кирилл лишается не только духовной поддержки, но и крупных финансовых средств. Причиной таких потерь стало создание ПЦУ.

Об этом ObozTV рассказала религиовед Вита Титаренко. Она пояснила, что с каждой общиной РПЦ, перешедшей в украинскую церковь, Кирилл остается без доходов, которые приносил ему этот приход.

Титаренко добавила, что создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния, менять свою религиозную принадлежность и идти в независимую украинскую церковь.

"Где есть свой митрополит. Где не молятся за агрессию. Где не освящают оружие", – подчеркнула она.

"Думаете, почему РПЦ все время распространяет информацию о том, что теперь новосозданная украинская церковь якобы будет нести свои деньги в Стамбул? Такое впечатление, что только это их и волнует", – подытожила религиовед.

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