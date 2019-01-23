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Патриарх Кирилл теряет огромные деньги из-за ПЦУ – религиовед

3.8тЧитать материал на украинском

Глава РПЦ Кирилл лишается не только духовной поддержки, но и крупных финансовых средств. Причиной таких потерь стало создание ПЦУ.

Об этом ObozTV рассказала религиовед Вита Титаренко. Она пояснила, что с каждой общиной РПЦ, перешедшей в украинскую церковь, Кирилл остается без доходов, которые приносил ему этот приход.

Титаренко добавила, что создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния, менять свою религиозную принадлежность и идти в независимую украинскую церковь.

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"Где есть свой митрополит. Где не молятся за агрессию. Где не освящают оружие", – подчеркнула она.

Патриарх Кирилл теряет огромные деньги из-за ПЦУ – религиовед

"Думаете, почему РПЦ все время распространяет информацию о том, что теперь новосозданная украинская церковь якобы будет нести свои деньги в Стамбул? Такое впечатление, что только это их и волнует", – подытожила религиовед.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПравославная церковь Украины
Персона
Вита Титаренко
Место
Украина
Теги
РПЦПЦУУкраинаРоссия
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
https://apostrophe.ua/news/society/2018-06-15/eto-tochno-ukraina-set-ozadachili-foto-osvyascheniya-voennoy-tehniki-natsgvardii-svyaschennikami/133202 Это, например, украинское СМИ про освящение украинского оружия с фотографиями. А есть еще и речи некого почетного Филарета с просьбой к США предоставить летальное оружие и его спич, где он призвал уничтожать неправильных ДОНЧАН. Религоведы, приведите мне хоть одно выступление патриарха Кирилла, где он призывает к войне и рассуждает о территориальной принадлежности тех же ДБ и Крыма.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Патриарх Кирилл не может потерять никаких денег с Украины, потому что автономия УПЦ не предполагает никаких денежных перечислений в Москву.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Rabinovich Alexander, Пойди своей маме расскажи,она поверит,тут не надо,потому что переводи были и пока еще есть огромные и налом.
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