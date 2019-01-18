''Не дают двигаться и угрожают!'' На росТВ всплыла ''жертва'' гонений во Львове

На связь с российскими пропагандистами вышла руководитель львовской областной организации "Оппозиционной платформы — За життя" Инна Иваночко. Она пожаловалась на жесткие притеснения русскоязычных людей со стороны националистов во Львове.

Женщина выразила недовольство тем, что ей приходится жить в регионе с напряженной атмосферой, поскольку западная Украина якобы является нетерпимой к носителям русского языка. Наглую ложь об Украине Иваночко озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российские пропагандисты Скриншот видео

"Мы защищаем как оппозиционная сила в рамках движения "Украинский выбор" право народа уже много лет, не первый год. И не всегда у нас получается удачно, потому что живем все-таки в таком тяжелом регионе, западном, где главенствуют радикальные силы, которые не дают нам двигаться, запрещают, угрожают и тому подобное", — возмутилась она.

После этой реплики телефонная связь с подставной "жертвой" украинизации внезапно оборвалась, в чем пропагандисты увидели "происки" спецслужб Украины. "Да что же такое! Надеемся, что это не СБУ", — сказала скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева.

Инна Иваночко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире "Россия 1" засветилась руководитель Ассоциации культуры и образования "Русский дом" во Львове Татьяна Швецова. Украинка рассказала "о тяготах и лишениях" жизни во Львове. По ее словам, там "очень трудно жить" из-за запрета всего русского и "разгула нацизма".

Подобный фейк запустили и пропагандисты "Первого канала". Им якобы позвонил коренной львовянин, который пожаловался на "нацистов", которые повсеместно правят в городе и ущемляют русских.

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