Во времена СССР детям помимо обычных имен, давали такие, что были связан с коммунистической партией или Октябрьской революцией.
Как пишет "Дилетант", имена новорожденным давали в зависимости от географических мест или партийных лозунгов.
География и времена года
Так, детей часто называли Декабрий, Декабрина, Ноябрина, Сентябрина или революционное Октябрина. Также можно было услышать такие имена, как Каир, Лима, Париж, Гималай, Алтай, Ангара, Урал и Авксома (Москва наоборот).
Дети в СССР
Природа
Среди природных явлений часто встречались вариации имен Дуб, Береза, Ольха или Гвоздика.
Наука
Советские родители любили давать производные имена: Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Дрезина, Ом, Электрина. Также детей называли в честь химических элементов: Гранит, Рубин, Радий, Вольфрам, Гелий, Аргент, Иридий.
Советские лозунги
Дазвсемир — от "Да здравствует всемирная революция!".
Даздранагон — от "Да здравствует народ Гондураса!".
Даздраперма — от "Да здравствует Первое мая!".
Даздрасмыгда — от "Да здравствует смычка города и деревни!".
Даздрасен — от "Да здравствует Седьмое ноября!".
Далис — от "Да здравствуют Ленин и Сталин!".
Дамир (а) — от лозунгов "Даёшь мировую революцию!", "Да здравствует мировая революция" или "Да здравствует мир".
Дасдгэс — от "Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!"
Дележ — от сокращения лозунга "Дело Ленина живёт".
Делеор — от "Дело Ленина — Октябрьская революция".
Демир — от сокращения лозунга "Даёшь мировую революцию!".
Кроме того встречались сокращения от названий обществ или организаций.
Автодор — от сокращённого названия "Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог".
Агитпроп — от сокращённого названия (до 1934 года) Отдела агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б).
Баррикад (женский вариант имени — Баррикада).
Борец — от борцов за правое дело революции и не только.
Военмор — от сокращения словосочетания "военный моряк".
Вождь — тут все понятно.
Гласп — предположительно от "гласность печати".
Кармий, Кармия — от сокращения названия Красная армия
Кид — от сокращения словосочетания "коммунистический идеал".
Ким— от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.
Кравасил — (Красная армия всех сильней)
Кукуцаполь — от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва "Кукуруза — царица полей".
Национал — от сокращения слова интернационал.
Пячегод — сокращение от лозунга "Пятилетку — в четыре года!".
Ревволь — от сокращения словосочетания "революционная воля".
Ревдар — от сокращения словосочетания "революционный дар".
Серп-И-Молот — сложносоставное имя; от советской геральдической эмблемы.
Коммунэра — от сокращения словосочетания коммунистическая эра.
Искра — от нарицательного существительного (именно так зовут главную героиню повести Бориса Васильева "Завтра была война").
Лаиля — от сокращения словосочетания "лампочка Ильича".
Люция — от Революция.
Победа — от нарицательного существительного.
Праздносвета — от сокращения словосочетания "праздник советской власти".
Реввола — от сокращения словосочетания "революционная волна".
Дети в СССР
Вожди, революционные деятели и герои СССР
Бестрева — от сокращения словосочетания "Берия — страж революции".
Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина.
Будёна — от фамилии С. М. Будённого.
Валтерперженка — от сокращения словосочетания "Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт".
Дзерж — по фамилии Ф. Э. Дзержинского.
Дзефа — от фамилии и имени Дзержинский, Феликс.
Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай.
Ледат — от Лев Давидович Троцкий.
Мэлис (Мэлс) — сокращение от фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.
Нисерха — от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.
Орджоника — от фамилии Г. К. Орджоникидзе.
Юргоз — Юрий Гагарин облетел Землю.
Дети в СССР
Ленин
Отдельно стояли имена, которые были образованы от имени Ленина (Ульянова) Владимира Ильича.
Варлен — Великая армия Ленина
Видлен — от сокращения словосочетания "великие идеи Ленина.
Вил (а) — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин.
Вилен (а) — сокращение от Владимир Ильич Ленин.
Виленор — от сокращения лозунга "В. И. Ленин — отец революции".
Вилиан — от сокращения словосочетания "В. И. Ленин и Академия наук".
Виливс — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин.
Вилик — Владимир Ильич Ленин и Коммунизм.
Вилич — сокращение от имени и отчества Владимир Ильич.
Вилюр (а) — имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний "Владимир Ильич любит рабочих", "Владимир Ильич любит Россию" или "Владимир Ильич любит Родину".
Винун — от сокращения лозунга "Владимир Ильич не умрет никогда".
Замвил — от сокращения словосочетания "заместитель В. И. Ленина".
Идлен — от сокращения словосочетания "идеи Ленина".
Изаиль, Изиль — от сокращения словосочетания "исполнитель заветов Ильича".
Лелюд — от сокращения лозунга "Ленин любит детей".
Ленгенмир — от сокращения лозунга "Ленин — гений мира".
Леннор (а), Ленора — от сокращения лозунга "Ленин — наше оружие".
Нинель — от обратного прочтения фамилии Ленин.
Плинта — от сокращения словосочетания "партия Ленина и народная трудовая армия".
Лентробух — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Бухарин.
Лентрош — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Шаумян.
Лес — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин.
Лестак — от сокращения лозунга "Ленин, Сталин, коммунизм!".
Лестабер — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин, Берия.
Дети в СССР
Сталин
Сталбер — от сокращения фамилий Сталин и Берия.
Стален — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.
Сталенберия — от сокращения Сталин, Ленин, Берия.
Сталенита — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.
Сталет — от сокращения фамилий Сталин, Ленин, Троцкий.
Сталив — от сокращения фамилии и инициалов Сталин И. В.
Сталик — от фамилии И. В. Сталина.
Сталина — также по фамилии Сталина.
Дети в СССР
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