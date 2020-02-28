Во времена СССР детям помимо обычных имен, давали такие, что были связан с коммунистической партией или Октябрьской революцией.

Как пишет "Дилетант", имена новорожденным давали в зависимости от географических мест или партийных лозунгов.

География и времена года

Так, детей часто называли Декабрий, Декабрина, Ноябрина, Сентябрина или революционное Октябрина. Также можно было услышать такие имена, как Каир, Лима, Париж, Гималай, Алтай, Ангара, Урал и Авксома (Москва наоборот).

Дети в СССР

Природа

Среди природных явлений часто встречались вариации имен Дуб, Береза, Ольха или Гвоздика.

Наука

Советские родители любили давать производные имена: Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Дрезина, Ом, Электрина. Также детей называли в честь химических элементов: Гранит, Рубин, Радий, Вольфрам, Гелий, Аргент, Иридий.

Советские лозунги

Дазвсемир — от "Да здравствует всемирная революция!".

Даздранагон — от "Да здравствует народ Гондураса!".

Даздраперма — от "Да здравствует Первое мая!".

Даздрасмыгда — от "Да здравствует смычка города и деревни!".

Даздрасен — от "Да здравствует Седьмое ноября!".

Далис — от "Да здравствуют Ленин и Сталин!".

Дамир (а) — от лозунгов "Даёшь мировую революцию!", "Да здравствует мировая революция" или "Да здравствует мир".

Дасдгэс — от "Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!"

Дележ — от сокращения лозунга "Дело Ленина живёт".

Делеор — от "Дело Ленина — Октябрьская революция".

Демир — от сокращения лозунга "Даёшь мировую революцию!".

Кроме того встречались сокращения от названий обществ или организаций.

Автодор — от сокращённого названия "Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог".

Агитпроп — от сокращённого названия (до 1934 года) Отдела агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б).

Баррикад (женский вариант имени — Баррикада).

Борец — от борцов за правое дело революции и не только.

Военмор — от сокращения словосочетания "военный моряк".

Вождь — тут все понятно.

Гласп — предположительно от "гласность печати".

Кармий, Кармия — от сокращения названия Красная армия

Кид — от сокращения словосочетания "коммунистический идеал".

Ким— от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.

Кравасил — (Красная армия всех сильней)

Кукуцаполь — от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва "Кукуруза — царица полей".

Национал — от сокращения слова интернационал.

Пячегод — сокращение от лозунга "Пятилетку — в четыре года!".

Ревволь — от сокращения словосочетания "революционная воля".

Ревдар — от сокращения словосочетания "революционный дар".

Серп-И-Молот — сложносоставное имя; от советской геральдической эмблемы.

Коммунэра — от сокращения словосочетания коммунистическая эра.

Искра — от нарицательного существительного (именно так зовут главную героиню повести Бориса Васильева "Завтра была война").

Лаиля — от сокращения словосочетания "лампочка Ильича".

Люция — от Революция.

Победа — от нарицательного существительного.

Праздносвета — от сокращения словосочетания "праздник советской власти".

Реввола — от сокращения словосочетания "революционная волна".

Дети в СССР

Вожди, революционные деятели и герои СССР

Бестрева — от сокращения словосочетания "Берия — страж революции".

Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина.

Будёна — от фамилии С. М. Будённого.

Валтерперженка — от сокращения словосочетания "Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт".

Дзерж — по фамилии Ф. Э. Дзержинского.

Дзефа — от фамилии и имени Дзержинский, Феликс.

Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай.

Ледат — от Лев Давидович Троцкий.

Мэлис (Мэлс) — сокращение от фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

Нисерха — от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.

Орджоника — от фамилии Г. К. Орджоникидзе.

Юргоз — Юрий Гагарин облетел Землю.

Дети в СССР

Ленин

Отдельно стояли имена, которые были образованы от имени Ленина (Ульянова) Владимира Ильича.

Варлен — Великая армия Ленина

Видлен — от сокращения словосочетания "великие идеи Ленина.

Вил (а) — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин.

Вилен (а) — сокращение от Владимир Ильич Ленин.

Виленор — от сокращения лозунга "В. И. Ленин — отец революции".

Вилиан — от сокращения словосочетания "В. И. Ленин и Академия наук".

Виливс — от инициалов имени, отчества и фамилии Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин.

Вилик — Владимир Ильич Ленин и Коммунизм.

Вилич — сокращение от имени и отчества Владимир Ильич.

Вилюр (а) — имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний "Владимир Ильич любит рабочих", "Владимир Ильич любит Россию" или "Владимир Ильич любит Родину".

Винун — от сокращения лозунга "Владимир Ильич не умрет никогда".

Замвил — от сокращения словосочетания "заместитель В. И. Ленина".

Идлен — от сокращения словосочетания "идеи Ленина".

Изаиль, Изиль — от сокращения словосочетания "исполнитель заветов Ильича".

Лелюд — от сокращения лозунга "Ленин любит детей".

Ленгенмир — от сокращения лозунга "Ленин — гений мира".

Леннор (а), Ленора — от сокращения лозунга "Ленин — наше оружие".

Нинель — от обратного прочтения фамилии Ленин.

Плинта — от сокращения словосочетания "партия Ленина и народная трудовая армия".

Лентробух — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Бухарин.

Лентрош — от сокращения фамилий Ленин, Троцкий, Шаумян.

Лес — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин.

Лестак — от сокращения лозунга "Ленин, Сталин, коммунизм!".

Лестабер — по первым буквам фамилий Ленин, Сталин, Берия.

Дети в СССР

Сталин

Сталбер — от сокращения фамилий Сталин и Берия.

Стален — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.

Сталенберия — от сокращения Сталин, Ленин, Берия.

Сталенита — от сокращения фамилий Сталин, Ленин.

Сталет — от сокращения фамилий Сталин, Ленин, Троцкий.

Сталив — от сокращения фамилии и инициалов Сталин И. В.

Сталик — от фамилии И. В. Сталина.

Сталина — также по фамилии Сталина.

Дети в СССР

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