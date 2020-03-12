Тысячи жертв: названы самолеты-убийцы времен СССР

Советские самолеты Ту-104, Ту-124 и Ан-10 считались самыми аварийными и опасными за все время их эксплуатации.

Как пишет "Командир", данные реактивные авиалайнеры имели длинный перечень недостатков.

Ту-104

Первый самолет Ту-104 поднялся в воздух 1955 году. Но первая катастрофа произошла уже в 1958 году возле Хабаровска. В том же году упал очередной Ту-104, летевший в Москву из Китая.

Закончили выпуск Ту-104 в 1960 году. Но до 1979 года самолет использовались в различных полетах. И лишь когда в 1981 году возле Ленинграда случилась катастрофа, то на этих самолетах прекратили летать. В той роковой аварии погибло руководство Тихоокеанского флота в составе 50 человек. Среди них было более десятка адмиралов и генералов.

Ту-104

Расследование доказало, что авария случилась из-за неправильного расположения центровки груза и ошибки экипажа. Большая часть аварий при участии Ту-104 случилась по причине поломок техники. За свою историю Ту-104 унес более 1,1 тысяч жизней.

Ту-124

Самолет Ту-124 был модернизированной версией Ту-104. Новому самолету поставили двухконтурные турбореактивные моторы.

В 1979 году в Тамбовской области произошла крупная авиакатастрофа. Тогда самолет из-за штопора развалился на части от перегрузок. В катастрофе погибли более 300 человек.

Ту-124

Ан-10

Самолет Ан-10 был пассажирским турбовинтовым лайнером и считался наиболее вместительным воздушным судном в СССР. Но после начала эксплуатации начались аварии, при которых Ан-10 просто распадался на части в воздухе. У самолета буквально отпадали крылья.

В 1972 году возле Харькова случилась катастрофа, которая унесла более сотни жизней. После этого полеты Ан-10 были остановлены.

Ан-10

Как сообщал OBOZREVATEL:

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