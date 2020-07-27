Названо заболевание, увеличивающее риск смерти от коронавируса

Пациенты с сахарным диабетом чаще умирают от коронавируса.

Пациенты с сахарным диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

К такому выводу пришли американские ученые в Калифорнийском университете, сообщает Medical Xpress.

Кроме того, заболевание способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции.

"Одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения", – отметил профессор медицины Пракаш Дидванья.

По его словам, чтобы уменьшить риск смерти от COVID-19, нужно регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Также ученые порекомендовали соблюдать социальную дистанцию.

"Кроме того, диабетикам стоит вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться", – сказал Дидванья.

Ранее OBOZREVATEL писал, что центр общественного здоровья Украины дал рекомендации, как не заразиться коронавирусом на пляже и во время купания.