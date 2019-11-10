Назван самый грязный предмет в доме

Губки для мытья посуды необходимо менять как минимум раз в неделю, поскольку они и пространство вокруг могут содержать более 360 видов бактерий.

Такие рекомендации выпустили специалисты Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Они доказали, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Также специалисты обнаружили, что кухонные губки содержали дрожжи и плесень (86 процентов), а также колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям (77 процентов). Еще в 18 процентах в них находили стафилококковые бактерии.

Иллюстративное фото cpykami.ru

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По словам специалистов, опасные бактерии также собираются на раковинах, столешницах, разделочных досках, холодильниках, кухонных принадлежностях (полотенца, тряпки), мусорных ведрах, а также комбайнах, мясорубках, блендерах и миксерах.

Чтобы избежать появления на кухне инфекций, россиянам посоветовали мыть раковину с дезинфицирующим средством, насухо вытирать все поверхности и посуду и протирать ручки бытовой техники и мебели. Кроме того, рекомендуется стирать полотенца раз в неделю и ежемесячно мыть мусорное ведро с хлорсодержащим средством.

Как писал OBOZREVATEL, новое исследование американских ученых из Университета Дрекселя обнаружило, что чистота большинства наших домашних кухонь не соответствует стандартам гигиены предприятий общественного питания.

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