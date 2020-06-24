Наводнение на западе Украины уничтожило 100 км дорог и 30 мостов – Криклий

В результате наводнения на западе Украины разрушено около 100 километров дорог, еще столько же повреждено.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Остановлено пригородное железнодорожное сообщение в направлении Ивано-Франковска из-за того, что подмыты рельсы", – сказал министр.

По его словам, стихия нанесла ущерб инфраструктуре региона на сумму в несколько миллиардов гривен. Точная цифра будет определена после оценки всех последствий экологической катастрофы.

По состоянию на 24 июня стихией повреждено 30 мостов. "В некоторых регионах почтальоны не могут доставить пенсии, но сейчас над этим работают. Их срочно обеспечивают резиновыми сапогами и специальной одеждой. Но часть домов и районов просто смыло", – рассказал министр.

Как писал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней с 22 июня на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье началось наводнение. По состоянию на 15:00 24 июня уровень воды в реке Прут увеличился и достиг 6,24 метра. Рано утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков вылетели на Прикарпатье.