Просто думка.

"Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться"

"Поділяй і володарюй" - це головний принцип імперій стосовно завойованих - або тих, що вони бажають завоювати - держав, країн, земель.

На мій погляд, Росія це використовує якнайкраще в Україні. А наші політики, вільно чи невільно, цьому підіграють.

Вважаю, що нам вкрай необхідно вивести суспільний дискурс, який породжує внутрішню агресію та відволікає нас, українців, від протиставлення головному відвічному ворогу - російській імперії, з парадигми "Зеленський - Порошенко".

Попередній президент зробив багато гарних речей для Держави (врешті - він її втримав), але, наробив немало й поганих.

Чинний президент, можливо, має щире бажання змінити життя на краще, але суб’єктивні та об’єктивні обставини йому не дозволяють це швидко і якісно реалізувати. Про таких, як друг Зеленського Богдан - промовчу. Не тема посту.

Але, незважаючи на попередників, бажання чи небажання існуючої влади робити щось добре чи зле, ми, українці, маємо бути єдиними у прагненні здобути свою Національну Державу, у боротьбі відстояти свою Незалежність, забезпечити цьому та наступним поколінням свободу, справедливість і добробут, стати геополітичним чинником на світовій арені.

Українці, давайте справді спробуємо не ворогувати між собою, на радість нашим недругам, а домовитися про чесні та цивілізовані правила розвитку нашої Держави!

Знаю, що з 2014 року частина нашого (і не тільки) суспільства сприймає мене як того, хто "всіх має вбити і покарати"... Але я не такий.

Хоча крайні роки командую (суб’єктивно - доволі непогано) деякими революційними та військовими процесами).

Вважаю, що насильство - це крайній засіб для вирішення будь-яких питань.

P.S. Війни з кремлівськими орками це не стосується. Тут - або ми, або вони. Іншого не дано.

Впевнений, що все буде Україна!

P.P.S. Не припиняю дивуватися людям (хоча у моєму віці не варто цього робити).

Якби я горлопанив про "зраду", обкладав би нецензурною лайкою Порошенка, Зеленського, всіх політиків і державних діячів, заслужено і незаслужено, - це набирало б десятки тисяч позитивних відгуків.

Як тільки починаєш говорити про національне єднання - реакція посередня.

Друзі та недруги, не можна ж так!

Життя ж прекрасне і Перемога все одно буде за нами!

Бо ми, українці, того варті.

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