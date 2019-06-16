"Научил меня быть Украинцем": Порошенко тронул сеть посланием в День отца

Пятый президент Украины Петр Порошенко тронул пользователей сети посланием в День отца, которое он записал вместе с сыном Алексеем.

Соответствующее видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Несколько дней назад я поздравлял своего отца с 83-летием. А сегодня День отца. Папа, я благодарю тебя за то, что ты научил меня быть Украинцем. Быть сильным и всегда настойчиво идти к цели. Не забудьте поздравить папу с Днем отца!" – призвал он.

Петр Порошенко с сыном Кадр из видео

В комментариях к ролику пользователи поздравили Порошенко и его семью с праздниками, которые отмечаются 16 июня.

"С праздником отца, с праздником Троицы поздравляю Вас и Вашу семью! Будьте здоровы, счастливы и несокрушимы в развитии украинского государства! Удачи во всех Ваших действиях", "Здоровья и выдержки вам, Пётр Алексеевич, и Вашей семье", – написали в комментариях.

Петр Порошенко Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают День Святой Троицы. Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в домстрого запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

Также в этот день празднуют День отца. Оригинальные поздравления для любимого папы читайте по ссылке. Также отмечается день медицинского сотрудника.

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