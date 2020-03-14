Нацкорпус и ветераны войны в Донбассе отправились к посольству России в Киеве. Фото и видео

В субботу, 14 марта, в Киеве колона ветеранов войны на Донбассе и участников Нацкорпуса отправилась к посольству России по случаю Дня украинского добровольца.

Участники Марша собрались возле Министерства обороны. Начало было заявлено в 18.00.

"Начинаем марш? Тогда погнали! Слава Украине!" – объявили через громкоговоритель, и около 18:52 колонна добровольцев двинулась от стадиона ЦСКА в направлении посольства РФ в Киеве. Дипломатическое представительство, напомним, находится на Воздухофлотском проспекте, 27.

Марш добровольцев в Киеве

Лозунгом Марша добровольцев является "Постреливаем с 2014-го".

"Ветераны войны и представители Национального корпуса скандируют: "Нам нужна победа!", "Слава нации – смерть врагам!", "Донецк – это Украина!", "Луганск – это Украина!". На Марше украинских добровольцев также прозвучала известная матерная кричалка в адрес президента России: "Путин — х*йло!"

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

По причине шествия перекрыт ряд дорог в столице, а именно: проспект Воздухофлотский от моста и дороги от вокзала на проспект. Маршрут следования шествия запланирован от Минобороны к посольству РФ.

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Участников шествия насчитывается около 350 человек. Во главе колонны едет машина с флагами Азова, Нацкорпуса, звучит патриотичная музыка.

Охрану порядка обеспечивают правоохранители с собаками. На месте дежурят несколько карет скорой помощи. Почти все правоохранители в медицинских масках.

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Марш добровольце в Киеве рушил к посольству России Национальний корпус

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Марша собрались еще утром и планировали идти к посольству России.

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