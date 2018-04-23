Наступление на Украину: назван самый вероятный сценарий

России не выгодно сейчас идти в наступление на Украину, о чем говорили в Министерстве иностранных дел, тем самым провоцируя международное сообщество на новые экономические и дипломатические действия против РФ.

В комментарии "Обозревателю" украинский дипломат Вадим Трюхан высказал мнение, что не следует "сейчас ждать какого-то обострения на Донбассе".

"Потому что не в интересах Владимира Путина попробовать провоцировать международное сообщество. Потому что последний пакет экономических санкций, который был введен США, привел к ужасным последствиям для российских олигархов. И в его интересах, интересах самой России, как-то стабилизировать ситуацию", – считает он .

Трюхан сообщил, что ситуация вокруг Сирии постепенно разряжается, и война на востоке Украины снова вернется на повестку дня мировых переговоров.

"Поэтому не следует сейчас посыпать голову пеплом, не следует рисовать апокалиптические сценарии, и при этом все же стоит быть готовым к любому развитию событий, в случае, если в России будет принято решение в дальнейшую эскалацию конфликта с коллективным мероприятием, в том числе с Украиной", – добавил дипломат.

Как ранее сообщал "Обозреватель", внимание мирового сообщества безусловно сейчас приковано к событиям в Сирии, но говорить о большой вероятности наступления России на Украину из-за этого не стоит.