"Насильник обвинил жертву": Соколова высмеяла вымогательство Россией денег за Крым

Требование России выплатить ей компенсацию за украинскую "оккупацию" Крыма напоминает обвинение насильником жертвы в том, что во время изнасилования она была не накрашена.

Такую параллель провела украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наконец-то свершилось! В международные суды готовится иск о репарации Крыму за время аннексии. Вот это поворот! Только что насильник обвинил жертву в том, что во время изнасилования она была не накрашена. Это сильно! И, как обычно, самое большое надругательство Украина совершила над детьми", — сказала она, показав фрагмент пропагандистских российских новостей.

В нем оккупанты жалуются на то, что восстановление детского лагеря "Артек" после Украины якобы обошлось им в несколько миллиардов рублей. В подтверждение своих слов они показывают сравнительные фото 2014 и 2016 годов, между которыми практически не видно разницы за исключением мелких деталей интерьера и косметического ремонта.

Янина Соколова Скриншот видео

"Только почему же вы стесняетесь? Почему так скромно, "несколько", если на это было потрачено более 11 миллиардов? И они пошли на покраску корта, новые шторы, кровати, диваны и альпийские горки. А теперь давайте посчитаем, 11 млрд, валюта — рубли. Это 4,5 млрд гривен. Если стоимость квадратного метра полиуретана — в среднем 800 грн, то теннисный корт можно покрыть в 26 693 слоя. А это — вторая Ай-Петри. Думаю, после освоения этих средств за Роттенбергом (друг Владимира Путина. — Ред.) теперь ходит его двойник из кокаина. До этого ходил золотой, но он сильно застревал в носу", — с сарказмом отметила Соколова.

Возвращаясь к теме компенсаций за Крым, которые Россия рассчитывает получить от Украины, она напомнила агрессору, что его мечта несбыточна. Ведь Крым не признает российским ни одна международная организация ,включая ООН.

Аннексия Крыма "Радио Свобода"

"Не считая Абхазию. Ну, вы можете, конечно, подать в Международный абхазский суд, выиграть его и поесть шашлыков. Но деньги как вернуть? А я знаю, как. И могу вам подсказать, кто конкретно занимался безалаберной хозяйственной деятельностью. Владимир Константинов, Сергей Аксенов, Вадим Колесниченко. Но это слишком мелко. С этих ребят ничего кроме дырявых вьетнамок и просроченной присяги не возьмешь", — говорит Соколова.

Поэтому она посоветовала оккупантам обращаться за репарациями к тем, кто возглавлял безалаберную политику в Крыму — беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его премьер-министру Николаю Азарову.

"Господин Володин, все ответственные за безалаберное хозяйствование в Крыму — в ваших руках. Не нужно даже подавать в международные суды. Все прекрасно решится в Ростовском", — подытожила Соколова.

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