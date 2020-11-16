"Нашу девочку просто убили": подробности смерти младенца от коронавируса на Кировоградщине

В Кировограде от коронавируса умерла 11-месячная девочка. Это первый случай в области, когда от этой инфекции погибает такой маленький ребенок. Мама малышки уверяет, что врачи лечили ребенка не от ковида. Однако медики уверены, что в смерти ребенка есть и вина мамы.

Подробнее об этой истории в материале OBOZREVATEL.

Маленькая Илона заболела еще 18 октября. По словам ее мамы Натальи Ивашиной, их с дочкой доставили в Новоукраинскую районную больницу Кировоградской области.

"Нам говорили, что у дочки бронхит. Я все время была с ней. У нее была температура 37,5. Потом через пару дней, когда медсестра сняла ей канюлю, я увидела, что у дочери синяк и рука вспухла. Они неправильно кололи и не попали в вену. Я устроила им скандал, и меня выписали домой", – рассказывает OBOZREVATEL Наталья.

Однако дома дочке становилось хуже и уже через пару дней скорая их вновь отвезла в эту же больницу. "Когда мы вернулись, то первая же санитарка мне сказала: "Ну что, снова явилась". Я ничего не ответила", – вспоминает мама Наталья.

Малышке становилось все хуже. Мама уверяет, что пыталась выяснить у врачей, что же с ребенком, но от нее отмахивались, говорили, что все равно вам этого не понять.

"Потом у нее поднялась высокая температура. Мне сказали, что у дочери отравление и нас будут отправлять в Кропивницкий. Так и случилось, мы поехали в областную больницу. И уже там выяснилось, что у ребенка коронавирус. Откуда он мог взяться? Ведь у меня тест оказался отрицательным. А я дочку и на руках носила, и целовала, почему я не заразилась?" – говорит Наталья.

Бабушка девочки Вера Петровна говорит, что в Новоукраинке никто ПЦР-тест не делал ребенку. Его взяли уже в Кировоградской областной больнице. "Они лечили то бронхит, то отравление. Говорили кормить ребенка по 60 гр. смеси. О коронавирусе даже и речь не шла. Когда мы приехали в областную больницу, то врач нам сразу сказал, что они уже ничего сделать не могут! В Новоукраинке в детском отделении просто убили нашу девочку", – уверяет бабушка.

После результатов анализов Илону срочно перевели из областной больницы в Кропивницкую городскую больницу, где лечат коронавирус, маму туда уже не пустили. Девочка была в очень тяжелом и запущенном состоянии. На фоне вируса у нее еще развился энцефалит.

"Перед тем как нас в Кропивницкий переводили дочка была вялая. Но я приготовила ей смесь 250 мл, накормила. Она все нормально съела. Никакого отравления не было. Но уже в другой больнице девочке установили катетер, чтобы кормить", – говорит Наталья.

А 5 ноября Илоны не стало. В справке о смерти написано, что малышка умерла от коронавируса. Мама в отчаянии и уверяет, что от коронавируса ее дочь не лечили.

"Они сами говорили, что не лечили дочь от коронавируса, а лечили от чего-то другого. Мы с мамой потом пытались получить справку в Кропивницкой городской больнице о том, как и чем лечили девочку, но нам вынесли какую-то бумажку и все. Врачи просто от нас убегали в Кропивницком.

Мне даже не дали попрощаться с ребенком. Я просила, чтобы меня хотя бы пустили в морг увидеть дочь. Но мне отказали. Сначала говорили, что дочь еще не привезли, потом сказали, что у них карантин. Гробик был закрытым. Нам не разрешили везти его на нашей машине, пригрозили, что если мы так сделаем, то нас из города не выпустят. Нам пришлось оплачивать их транспорт. Хоронили дочь в закрытом гробу, открыть не позволили. А глава нашего сельсовета еще звонила односельчанам и говорила, чтобы на похороны не приходили, потому что дочь больна коронавирусом", – говорит Наталья.

В Новоукраинской районной больнице уверяют, что о том, что у девочки коронавирус, узнали уже после того, как санавиация забрала ребенка в Кропивницкий.

"Тут ей сделали ИФА-тест, который показал, что у ребенка был COVID-19. А результаты ПЦР-теста пришлось ждать. И когда ее отправляли в областную больницу мы еще не знали. Уже на следующий день нам позвонили и сообщили, что ПЦР положительный. А у матери отрицательный. Поэтому ребенка в Кропивницком перевели в другую больницу, где лечат от этой инфекции", – пояснила OBOZREVATEL заместитель медицинского директора этой больницы Надежда Гросул.

О том, что между мамой и медсестрой произошел конфликт тут говорят неохотно. Мол, мама с ребенком самовольно покинула лечебное учреждение.

"Она с маленьким ребенком покидала больницу, ходила в магазин, на базар. Кто так делает? Если уже легла в больницу, то нечего ходить куда-то и всех заражать", – говорит Гросул.

По словам врача, это первый случай в области, когда от коронавируса умирает такой маленький ребенок.