"Просила на коленях": детали трагической смерти темнокожей студентки в Украине

Неизвестным веществом, которым в Тернополе отравилась студентка медуниверситета из Нигерии Бадмус Ололаде, мог стать крысиный яд. Банку от него полицейские нашли у подружки, где свою последнюю ночь провела девушка.

Действительно ли иностранка наложила на себя руки из-за проваленного экзамена, грозило ли ей возвращение на родину, что на самом деле произошло в университете и как в вузе относятся к африканским студентам – читайте в материале OBOZREVATEL .

СМИ: просила на коленях

Гибель студентки тернопольського медуниверситета 24-летней Бадмус Ололаде обернулась чуть ли не международным скандалом. Нигерийские СМИ с ссылкой на подруг девушки обвинили вуз в том, что она совершила суицид из-за проваленного экзамена. Мол, здесь предвзятое отношение к африканским студентам.

"Бадмус Ололаде Рафиат, студент-медик последнего года обучения, чувствовала, что у нее не было иного выбора, кроме как лишить себя жизни после исключения из вуза за то, что она не смогла сдать экзамен", – пишет сайт YabaLeftOnline.

Другое издание, цитируя слова подруги, делится такими подробностями: "В среду Бадмус нужно было сдать экзамен по педиатрии. Она его не сдала и пошла в деканат – опустилась на колени и плакала. Мы все умоляли, но там сказали, что не помогут нам. Поэтому мы решили начать процесс перевода в другой вуз, что каждый делает после исключения, чтобы сдать выпускной экзамен в другом заведении. Но и в этом было отказано".

Студент вуза показал журналистам прощальную записку девушки UA: Тернопіль

По словам знакомых, после шести лет обучения девушка вынуждена была вернуться в Африку. А после этого шансов доучиться в Украине у нее не было вообще. Поэтому в расстроенных чувствах Бадмус Ололаде пошла к подругам, оставила предсмертную записку и убила себя.

Судя по странице девушки в Instagram, она была очень жизнерадостной – практически на всех снимках улыбалась. Пару месяцев назад она делилась фотографиями из путешествий: то с 104-го этажа всемирного торгового центра Нью-Йорке, до этого – с пляжа Пойнт Плезант Бич американского штата Нью-Джерси. "Семейное положение: влюбляться в мир", – писала тогда студентка.

Последнее фото девушки, которая она опубликовала в соцсетях instagram / Badmus Ololade

Последняя фотография – возле полок с конфетами из украинского супермаркета. Бадмус, как всегда, улыбается, а друзья пишут слова соболезнования.

Отравилась крысиным ядом?

В полиции нам рассказали, что бездыханную темнокожую девушку на улице обнаружил прохожий. Несчастную в состоянии клинической смерти госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Официальная причина смерти – отравление неизвестным веществом, говорят в полиции. Неофициально добавляют, что у подруги в квартире, где свою последнюю ночь провела девушка, обнаружили банку с крысиным ядом. Возможно именно это вещество и стало причиной гибели студентки – сейчас ждут результатов экспертизы.

"Мы опросили студентов и знакомых, это более 30 человек. Рассматриваются все версии, в том числе доведение до самоубийства и убийство. Но у девушки не было никаких телесных повреждений. То есть, говорить, что в нее силой заливали яд, нельзя. В прощальной записке она тоже никого не обвиняла", – говорит начальник областной полиции Александр Богомол.

instagram / Badmus Ololade

Ранее правоохранители заявляли, что накануне смерти Бадмус была взволнована из-за проблем в университете. Она не знала, как об этом сообщить родителям. Сейчас, уточнили в полиции, у них есть доступ к мобильному студентки. Возможно, это поможет пролить свет на обстоятельства трагедии.

"О возвращении в Африку речи не шло"

В Тернопольском национальном медицинском университете нам рассказали, что гибель девушки из Нигерии стала ужасной трагедией для всех сотрудников. Но много из того, что распространяют СМИ – не отвечает действительности.

"У следствия есть несколько версий, но окончательной пока нет. При этом, даже один из моих комментариев переделали (может в связи с некоректным переводом), якобы я официально заявлял, что это уже подтверждено. Мы, как и все, ждем результаты расследования", – говорит декан факультета иностранных студентов Петр Сельский.

Он подтверждает, что девушка была студенткой 6-го курса факультета иностранных студентов, и за день до трагедии действительно сдавала экзамен. Но никакого некорректного отношения или ограничения ее прав – не было.

"В соцсетях пишут, что здесь нет уважения к африканским студентам, а девушка была бедной, вплоть до того, что ей нечего было есть. И якобы она вынуждена была возвращаться в свою страну, чтобы снова открывать визу. Это неправда! Действительно, студенты очень эмоционально переносят экзамен. Но только расследование установит, как несдача экзамена повлияла на то, что произошло", - говорит декан.

instagram / Badmus Ololade

Он объясняет, что по законодательству, у студента есть три шанса проэкзаменоваться. Бадмус и еще несколько студентов не ответили на все три поставленных вопроса на последней комиссионной сдаче. И уже после этого студентам сообщили, что они будут отчислены.

"Но это не обозначает, что все происходит в один день. Идет целая процедура, в том числе, согласование со студпарламентом. У молодежи есть время подготовиться и решить организационные вопросы. Но наш университет сразу же после отчисления предлагает повторное обучение. Причем, не на целый год, а только тот семестр, в котором возникли проблемы. И у студентки была возможность повторить даже не весь семестр, а только отдельные дисциплины", – уточнил Сельский.

Бадмус Рафиат имела достаточное финансовое обеспечение. Родственники девушки живут в одной из европейских стран и у Бадмус была открытая виза в эту страну. И там же можно было открыть студенческую визу в Украину в нашем посольстве. Поэтому о возвращении на родину речи вообще не шло.

"Это значит, что девушка могла пожить до сентября у родственников, а потом снова вернуться к нам и доучиться. Девушка была бы отчислена, но проблем, чтобы вернуться, не было вообще. Все права студентки были сохранены", – уточнили в медуниверситете.

Facebook / Бадмус Ололаде

Бадмус Ололаде, говорят в вузе, училась по-разному, в основном – средне. Ничем не выделялась среди других студентов. А какого-то негативного отношения к иностранцам, например, из-за того, что они из Африки, в вузе не было.

"У нас никогда не было межнациональных конфликтов, ведь учатся студенты из более, чем полусотни стран, а национальностей еще больше. И группы – всегда смешанные. Например, из 14 человек - четверо из арабских стран, четверо поляков, еще несколько студентов из африканских стран и Индии. Поэтому об особенном отношении к студентам из Африки вообще речи быть не может", – говорит Петр Сельский.

Бадмус Ололаде во время учебы в вузе Facebook / Medicare Welfare

Самое дешевое образование в Европе

В Нигерии очень популярно обучение в украинских вузах – местные сайты буквально пестрят объявлениями о доступных ценах в университетах нашей страны в самом центре Европы. Согласно рейтингу, в первой тройке значатся Львовский, Киевский и Тернопольский медуниверситеты, дальше идут вузы Сум, Запорожья, Ивано-Франковска и Херсона.

"Плата за изучение медицины в Украине – от $4,5 тыс. в год. Знаете ли вы, что обучение здесь настолько доступно? В отличие от других европейских стран, ваши расходы на обучение будут резко сокращаться за каждый учебный год после зачисления", – пишут в объявлениях.

В Нигерии очень популярно образование в Украине y2golimited.com

И добавляют, что у нас нет вступительных экзаменов, высокий уровень образования, толерантное общество и гостеприимная среда. А чаще всего сюда едут учиться на врачей, фармацевтов, стоматологов, программистов, специалистов авиационной и ракетной техники, банковскому делу и финансам.

По данным Минобразования, Нигерия входит в пятерку стран, студенты из которых сейчас получают высшее образование в Украине (учатся здесь 3,5 тыс. человек). Лидерами среди иностранцев являются граждане Индии – почти 15 тыс. человек. Далее идут абитуриенты из Марокко (7,3 тыс.), Азербайджана (6,2 тыс.) и Туркменистана (5 тыс.).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал