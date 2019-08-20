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"Наши котики": украинский фильм о Героях ВСУ взорвал росТВ

1.1т Читать материал на украинском

На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за трейлера первой украинской комедии о войне на Донбассе.

Фрагмент ленты под названием "Котик с горящими глазами" показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Более того, рупоры Кремля даже процитировали изложение идеи украинского фильма с сайта Украинского культурного фонда.

Российские пропагандисты

Российские пропагандисты

Скриншот видео

"Художественный фильм "Котик с горящими глазами" – это не просто еще один фильм, это художественная терапия для украинского общества. Созданный на высоком художественном и техническом уровне для широкой зрительской аудитории, фильм в иронической комедийной форме позволит украинцам избавиться от травм войны и увидеть новые измерения героизма, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного и коварного врага", – говорится в описании новой картины.

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Творческий эксперимент украинских кинематографистов не на шутку разозлил одиозного ведущего передачи Евгения Попова, и он разразился бурными возмущениями в прямом эфире.

"Пока войну не прекращают, пока только кинокомедии про Донбасс снимают. Я не знаю, как к этому относиться! Это просто какой-то срам, простите!" – выкрикнул путинский пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-комикса "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина. Также в мультфильме в забавном формате показываются преступления большевиков против Украины и борьба патриотов против них.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
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