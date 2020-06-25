Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое. Это - морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".

И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.

И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли. Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.

Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной. Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.

Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью. Да, теперь уж точно голодной. И с высокой стоимостью коммуналки. А еще без зарплаты и работы, и осень близится. Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.