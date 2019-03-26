В Италии прошел огненный смерч: зрелищные фото и видео

На северо-западе Италии десятки водителей чудом спаслись от огненного смерча в тоннеле. Торнадо возник на фоне природных пожаров, которые сейчас бушуют в регионе.

Как передает Sky TG24, из-за ветра, скорость которого составляла до 100 км/ч, властям пришлось закрыть для проезда участок автотрассы A10 между городами Варацце и Аренцано, но часть машин все же оказалась в опасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как несколько машин остановились у выезда из тоннеля. Перед водителями предстала картина, как из фильма-апокалипсиса — к тоннелю приближалась стена огня.

Огненный смерчь в Италии instagram.com/ettoremuliari

Отмечается, что огонь угрожал и жилым домам. Спасатели эвакуировали из опасного района 50 семей. В тушении возгорания были задействованы 60 пожарных и 30 добровольцев.

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К счастью, обошлось без пострадавших, однако люди не понимают, почему их не предупредили об опасности. Автомобилист Габриэле Галли на своей странице в Instagram задался вопросом, почему путешественникам, оставивших свои транспортные средства на платной стоянке, не сообщили о приближающемся огне.

Также пользователи сети выложили фото и видео пожара, сопроводив их просьбами о помощи.

К вторнику, 26 марта ситуация улучшилась. Огонь, уничтоживший 12 гектаров растительности, еще сохраняется в некоторых местах, но угроза населению миновала. Движение на шоссе возобновлено.

В свою очередь, метеорологические службы предупредили о сильных ветрах на севере и в центре Апеннин. При отсутствии дождей на протяжении долгого времени в северных областях, где существует угроза засухи, сильные ветры могут привести к распространению лесных пожаров.

Предлагаем вам увидеть видео огненного смерча на трассе A10 в городе Коголето:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Баку (Азербайджан) произошел масштабный пожар в торговом центре "Диглас". Огонь распространился до четвертого этажа здания.

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