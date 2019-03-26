В Италии прошел огненный смерч: зрелищные фото и видео

На северо-западе Италии десятки водителей чудом спаслись от огненного смерча в тоннеле. Торнадо возник на фоне природных пожаров, которые сейчас бушуют в регионе.
Как передает Sky TG24, из-за ветра, скорость которого составляла до 100 км/ч, властям пришлось закрыть для проезда участок автотрассы A10 между городами Варацце и Аренцано, но часть машин все же оказалась в опасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как несколько машин остановились у выезда из тоннеля. Перед водителями предстала картина, как из фильма-апокалипсиса — к тоннелю приближалась стена огня.
Огненный смерчь в Италии
instagram.com/ettoremuliari
Отмечается, что огонь угрожал и жилым домам. Спасатели эвакуировали из опасного района 50 семей. В тушении возгорания были задействованы 60 пожарных и 30 добровольцев.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако люди не понимают, почему их не предупредили об опасности. Автомобилист Габриэле Галли на своей странице в Instagram задался вопросом, почему путешественникам, оставивших свои транспортные средства на платной стоянке, не сообщили о приближающемся огне.
Также пользователи сети выложили фото и видео пожара, сопроводив их просьбами о помощи.
Un incendio sta devastando le alture di Cogoleto. Il mio paese 😭 Il panico, case evacuate e un vento impressionante. HELP 😢 #AIUTO #INCENDIO #COGOLETO #PANICO #PAURA È terribile il rumore della devastazione del fuoco che brucia qualsiasi cosa. L'odore opprimente che non si fa respirare. Gli occhi devastati dalla fuliggine. I tizzoni che volano durante le esplosioni e le bruciano qualsiasi cosa sfiorino . Che ansiaaaa
К вторнику, 26 марта ситуация улучшилась. Огонь, уничтоживший 12 гектаров растительности, еще сохраняется в некоторых местах, но угроза населению миновала. Движение на шоссе возобновлено.
В свою очередь, метеорологические службы предупредили о сильных ветрах на севере и в центре Апеннин. При отсутствии дождей на протяжении долгого времени в северных областях, где существует угроза засухи, сильные ветры могут привести к распространению лесных пожаров.
Предлагаем вам увидеть видео огненного смерча на трассе A10 в городе Коголето:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Баку (Азербайджан) произошел масштабный пожар в торговом центре "Диглас". Огонь распространился до четвертого этажа здания.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!