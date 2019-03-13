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"Нас не остановить свин*собакам!" Соколова рассказала о новой подлой атаке россиян

3.3тЧитать материал на украинском

Российские пользователи с помощью массовых жалоб якобы на нарушения правил в соцсетях лишили проект украинской журналистки Янины Соколовой финансирования, отключив монетизацию.

Как она сообщила в Twitter, до этого боты пытались забанить их Youtube-канал, но у них ничего не вышло.

"Но они не знают, что есть вы. Спасибо каждому за поддержку! Нас не остановить! А свинособаки идут нах*й!

Монетизацию мы разблокируем. Но ваша подписка - это ваш весомый вклад в борьбу с российской пропагандой. Нас должно быть как минимум миллион", - написала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента в Украине.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Новости России
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Д Алексей
Д Алексей
Янина умничка , классно ватанов троллит ))))
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
Быдло -баба а не ведущая.Скоро тебе ,овца за всё аукнется )
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Д Алексей
Д Алексей
Поросенко Пеця, да и пизди, троль чмо ты пригожинское 🐀👎🦌
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Юг Руси
Юг Руси
Повылазила нечить укрофашистская - ..Янина Соколова.....Ференц Евгения..... Шапиро Евгения...и вся остальная кацапская сволочь ----говнобулбуляторы повключены на полную мощность...аж моча бьет из под ссальников.....а в сраках прокладки рвутся от избытка морального говна загаживая изношенные и просиженные до неприличия портки... Повылазила нечить украшистская на Украинские ресурсы, не жалея своего времени и прожигая свою никчемную ,кацапову жизнь....Кровавые сопли текут из за бешенсва мозга... запавшие от изможденного сидения за компом красные зомби - глаза дико повылазили из орбит... постоянно сжатые от ненависти губы запеклись и растрескались.... Это укростан...--работа по методичкам не легка ! Надо быть очччень большой гнидой и ничтожеством что б высидеть на Украинских форумах по 24 часа клепая говнопосты и кляузы....желчь ненависти....Надо быть такой мерзкой гадостью и нечистью,что б свое сволочное ,личное время и никчемную,единственную ,говеннейшую жизнь тратить на постоянные оскорбления чужих,адекватных людей,которые никогда в жизни этой падали ничего плохого не делали ! Вы понимаете каким ничтожеством нужно родиться чтоб таким подонком стать ? --- И таких ублюдков полная страна....Украагуа
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