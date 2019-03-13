"Нас не остановить свин*собакам!" Соколова рассказала о новой подлой атаке россиян

Российские пользователи с помощью массовых жалоб якобы на нарушения правил в соцсетях лишили проект украинской журналистки Янины Соколовой финансирования, отключив монетизацию.

Как она сообщила в Twitter, до этого боты пытались забанить их Youtube-канал, но у них ничего не вышло.

"Но они не знают, что есть вы. Спасибо каждому за поддержку! Нас не остановить! А свинособаки идут нах*й!

Монетизацию мы разблокируем. Но ваша подписка - это ваш весомый вклад в борьбу с российской пропагандой. Нас должно быть как минимум миллион", - написала она.

1/2 Забанити мій канал @YouTube ботами вже неможливо.Але вони пішли іншим шляхом:позбавити нас фінансування.Масові скарги(здогадайтеся чиї)на нібито порушення правил, вимкнули монетизацію. Але вони не знають,що є ВИ.Дякую кожному за підтримку!Нас не зупинити!

А 🐷🐶 йдуть нах*й! pic.twitter.com/S1hsLZyGPC — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 12 марта 2019 г.

2/2 Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомагати донейтами. Вата має горіти яскраво! 🔥

Мій канал: 🔴 https://t.co/n8l4ljHvzO 🔞

Донейти:

Будь-який банк: https://t.co/8Myxo0hPyT

PayPal: vecherssokolovoy@gmail.com

Mono🐈 5375 4141 0731 8726

Приват: 5168 7551 0318 4293 — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 12 марта 2019 г.

Монетизацію ми розблокуємо. Але ваша підписка - це ваш вагомий внесок в боротьбу з російською пропагандою ;) Нас має бути як мінімум МІЛЬЙОН! Підпишіться на канал YouTube зараз:

🔴 https://t.co/n8l4ljHvzO 🔞



Дякую вам за підтримку, друзі! — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 12 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента в Украине.

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