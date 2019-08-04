Климкин "взорвал" российские СМИ заявлением об эмиграции украинцев: в чем суть

В воскресение 4 августа в России возник переполох из-за опасений министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что "через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу".

Большинство российских СМИ сфокусировалось на заголовках в стиле "через несколько лет Украина лишится половины населения" или "половине украинцев предрекли бегство за рубеж". Появилась реакция даже официальной Москвы в лице первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Мол, из-за того, что украинцы выезжают за границу, улучшится демографическая ситуация в самой России.

Украинцы в России www.ng.ru

"Русскоговорящая часть населения Украины будет стремиться в Россию. Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много. Речь идёт и об этнических русских, которые остались после развала Союза в бывших республиках. Конечно, это резерв для пополнения нашего населения", – сказал он.

На самом деле, министр Климкин, говоря о массовой иммиграции украинцев за границу, выражал обеспокоенность этим процессом. Он также призвал украинцев, которые находятся за рубежом, работать на позитивный имидж нашей страны, отмечая по несколько раз, что украинская община за рубежом "просто фантастическая".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин korupciya.com

"Раньше у нас была родина и диаспора… То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей — я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите — обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина будет за границей. Украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов. Но Украина не должна превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов", — сказал Климкин.

Напомним, что это заявление министр сделал еще 26 июля на открытой встрече с ветеранами АТО на Донбассе в столичном Veteran Hub – платформе для сотрудничества общественных организаций. OBOZREVATEL, который присутствовал на встрече, собрал самые интересные тезисы выступление в одном тексте и опубликовал его через полторы недели, 4 августа. После чего заявления Климкина о массовом выезде украинцев за рубеж всполошило все украинские СМИ.

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