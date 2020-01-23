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23 января • обновлено в 12:18
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Подсчитано население Украины: обнародованы печальные данные

7.1т
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Население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные так называемой электронной переписи населения Украины.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина". Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

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Оценка проводилась по состоянию на 1 декабря 2019 года. При этом перепись не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сообщается, что отклонение результатов не превышает 2,86%.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат", – сообщил Дубилет.

Подсчитано население Украины: обнародованы печальные данные

Как сообщал OBOZREVATEL, перепись населения стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Да ну! Неужели счетчик в Интернет врет сегодня? "Счетчик населения Украины 41 990 771 Численность населения" А по потреблению хлева или электроэнергии сколько? Это реальные показатели.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
За годы "нэзалэжности" и "гэть от Москвы" потеря 15млн человек. Скачите дальше. Да и цифра 38млн по многим оценкам уж очень завышена, реально 27-30млн,ну то такэ...
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Хо Хол
Хо Хол
Чет слишком оптимистично :D
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