Подсчитано население Украины: обнародованы печальные данные

Население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные так называемой электронной переписи населения Украины.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина". Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Оценка проводилась по состоянию на 1 декабря 2019 года. При этом перепись не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сообщается, что отклонение результатов не превышает 2,86%.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат", – сообщил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, перепись населения стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.

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