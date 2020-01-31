Народ исчезает: украинцев шокировали результаты переписи населения

Украинцев пугает тот факт, что население сокращается - по последним подсчетам от Кабинета Министров, сейчас в стране живет чуть больше 37 миллионов человек.

Об этом свидетельствует опрос в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сначала Шустер рассказал о данных переписи населения, согласно которым в стране осталось 37 миллионов 289 тысяч украинцев. Из низ 5 миллионов детей и 6 миллионов пенсионеров.

"Если через 20 лет будет тенденция такая, то кто будет зарабатывать на пенсии - я не знаю", - отметил ведущий программы Савик Шустер.

После в студии провели опрос, пугает ли этот факт украинцев. Как оказалось, пугает - 92% проголосовали за вариант "Да" и только 8% ответили отрицательно.

Украинцев пугают данные переписи населения

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в своем выступлении рассказал, что считали только тех людей, которые находятся на подконтрольных Украине территориях - так цифра была бы больше.

"Если их посчитать, то будет около 44 миллионов. Плюс мы понимаем, что за последние годы около 4 миллионов украинцев выехали на заработки и не вернулись", - поделился Дубилет.

Также он выделил три равноценных причины уменьшения населения страны:

демографический спад;

оккупация территорий;

трудовая миграция.

"Нас каждый день становится меньше. Это проблема всех стран Восточной Европы, такой тренд региона. Но учитывая то, что наша страна одна из самых бедных в нашем регионе, этот тренд особенно заметен", - подытожил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, перепись населения стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.

Напомним, по оценке, на 1 сентября 2018 количество населения Украины составило 42,234 млн человек. В течение января-августа 2018 года население страны сократилось на 152,4 тыс. человек.

Всего, по данным Государственной службы статистики Украины, население страны за 2018 год сократилось на 233,3 тысячи человек.

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