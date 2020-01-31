Главная Новости
1 февраля • обновлено в 00:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Народ исчезает: украинцев шокировали результаты переписи населения

Читать материал на украинском

Украинцев пугает тот факт, что население сокращается - по последним подсчетам от Кабинета Министров, сейчас в стране живет чуть больше 37 миллионов человек.

Об этом свидетельствует опрос в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сначала Шустер рассказал о данных переписи населения, согласно которым в стране осталось 37 миллионов 289 тысяч украинцев. Из низ 5 миллионов детей и 6 миллионов пенсионеров.

Новости
Подсчитано население Украины: обнародованы печальные данные

"Если через 20 лет будет тенденция такая, то кто будет зарабатывать на пенсии - я не знаю", - отметил ведущий программы Савик Шустер.

После в студии провели опрос, пугает ли этот факт украинцев. Как оказалось, пугает - 92% проголосовали за вариант "Да" и только 8% ответили отрицательно.

Украинцев пугают данные переписи населения

Украинцев пугают данные переписи населения

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в своем выступлении рассказал, что считали только тех людей, которые находятся на подконтрольных Украине территориях - так цифра была бы больше.

"Если их посчитать, то будет около 44 миллионов. Плюс мы понимаем, что за последние годы около 4 миллионов украинцев выехали на заработки и не вернулись", - поделился Дубилет.

Также он выделил три равноценных причины уменьшения населения страны:

  • демографический спад;

  • оккупация территорий;

  • трудовая миграция.

"Нас каждый день становится меньше. Это проблема всех стран Восточной Европы, такой тренд региона. Но учитывая то, что наша страна одна из самых бедных в нашем регионе, этот тренд особенно заметен", - подытожил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, перепись населения стартовала в Украине 1 декабря и проходила в несколько этапов.

Напомним, по оценке, на 1 сентября 2018 количество населения Украины составило 42,234 млн человек. В течение января-августа 2018 года население страны сократилось на 152,4 тыс. человек.

Всего, по данным Государственной службы статистики Украины, население страны за 2018 год сократилось на 233,3 тысячи человек.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Дмитрий Дубилет Савик Шустер
Место
Украина
Тег
население
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
13
Смешно
7
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kir Alessandro
Kir Alessandro
С такими правителями и антинародными реформами у нас останутся только депутаты,олигархи и армия чинушей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Помощь сэшэа ещё ни одну страну до добра не довела. Америка любой ценой пыталась отколоть Украину от России, желательно навсегда. И ей это удалось. А что будет дальше и чем все это закончится для Украины - шерифа ниипет. Так что скачите без остановки, Америка з вамы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги