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"Наплевала на мовный закон": пропагандисты Кремля пришли в восторг от русскоязычной Одессы

3.3т Читать материал на украинском

Российские пропагандисты опубликовали восторженный материал об Одессе, в которой якобы не собираются переходить на украинский язык и всячески оберегают русский.

Соответствующая статья появилась на сайте "Комсомольской правды".

"Когда приезжаешь в Одессу из Киева, будто выныриваешь с большой глубины – воздух! В Киеве семимильными шагами идет украинизация. Ты даже начинаешь сомневаться: а это точно та самая "мать городов русских" или какая-то другая "мать"?" – сказано в материале.

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Пропагандисты пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Пропагандисты пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Российское издание заверило, что Одесса якобы "наплевала на мовный закон" и тут же начало приводить примеры: большое количество табличек на русском языке ( при том, что им зачастую соответствуют аналоги на украинском и английском), и русскоязычные классы в школах.

"Наплевала на мовный закон": пропагандисты Кремля пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Комсомольская правда

"Наплевала на мовный закон": пропагандисты Кремля пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Комсомольская правда

"Наплевала на мовный закон": пропагандисты Кремля пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Комсомольская правда

"Наши дети – билингвы (двуязычные). Этим же гордиться же надо, а не отнимать!" – процитировали пропагандисты школьного секретаря одной из одесских гимназий.

Также в материале "Комсомольской правды" заявили, что кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виталий Саутенков, который не прошел в Верховную Раду, якобы опасается за свою жизнь из-за "националистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинские пропагандисты обрадовались решению Львовского окружного административного суда об отмене запрета русскоязычного культурного продукта в регионе.

Рупоры Кремля предположили, что это может стать первым шагом к федерализации Украины и признанию русского языка вторым государственным.

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Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Место
Россия
Тег
Одесса
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Одесса, иди домой. Задержалась ты в хохлятнике.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Кабиров Айрат, иди леса туши, об Одессе думает он - так и будете на кучке пепла сидеть и об Одессе мечтать
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скоро за мову в Одессе будут рыла чистить.
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Mak Alex
Mak Alex
Русь до " росии" має таке відношення, як словакія до словеніі.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Михайлов Виталий, у вас там в голове кроме Нацистов ещё хоть что-то осталось или Соловьиный помет все из головы выжал?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Mak Alex, что хрюкаешь нацист, языка коренного населения знать забыло?)))
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