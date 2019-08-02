"Наплевала на мовный закон": пропагандисты Кремля пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Российские пропагандисты опубликовали восторженный материал об Одессе, в которой якобы не собираются переходить на украинский язык и всячески оберегают русский.

Соответствующая статья появилась на сайте "Комсомольской правды".

"Когда приезжаешь в Одессу из Киева, будто выныриваешь с большой глубины – воздух! В Киеве семимильными шагами идет украинизация. Ты даже начинаешь сомневаться: а это точно та самая "мать городов русских" или какая-то другая "мать"?" – сказано в материале.

Пропагандисты пришли в восторг от русскоязычной Одессы

Российское издание заверило, что Одесса якобы "наплевала на мовный закон" и тут же начало приводить примеры: большое количество табличек на русском языке ( при том, что им зачастую соответствуют аналоги на украинском и английском), и русскоязычные классы в школах.

Комсомольская правда

Комсомольская правда

Комсомольская правда

"Наши дети – билингвы (двуязычные). Этим же гордиться же надо, а не отнимать!" – процитировали пропагандисты школьного секретаря одной из одесских гимназий.

Также в материале "Комсомольской правды" заявили, что кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виталий Саутенков, который не прошел в Верховную Раду, якобы опасается за свою жизнь из-за "националистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинские пропагандисты обрадовались решению Львовского окружного административного суда об отмене запрета русскоязычного культурного продукта в регионе.

Рупоры Кремля предположили, что это может стать первым шагом к федерализации Украины и признанию русского языка вторым государственным.

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