"Нам нужна Украина!" Крымчане поразили криком души

Жители временно оккупированного Крыма ждут возвращения в состав родной Украины и отмечают, что оккупанты полностью игнорируют тему узника Кремля, режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в российской колонии (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В этой связи патриоты, оставшиеся на полуострове, узнают все новости о нем только из украинских средств массовой информации. Об этом рассказали зрители концерта группы "Бумбокс" в поддержку политзаключенных, который прошел на административной границе с аннексированным Крымом, сообщает "Громадське".

"В Крыму спроси про Сенцова — очень мало людей знают его, знают, за что он сидит. Эта информация даже не интересует людей совершенно. Мы венки одели здесь уже, там не оденешь", — рассказывают две крымчанки в украинских национальных головных уборах, которые приехали в Каланчак на выступление.

В свою очередь, женщина из родного села также незаконно осужденного крымского активиста Владимира Балуха — Серебрянки — достала из сумки флаг Украины, с которым ее сын каждый год ездит на популярный украинский фестиваль "Zaxidfest", и выразила поддержку своим землякам, ставшим заложниками оккупационного режима.

"Приехали ступить на землю, где можно развернуть этот флаг. Потому что у нас нельзя. Про Сенцова мы только в своем кругу говорим. Вообще ничего нигде не слышно", — отметила она, и добавила, что собирается отвезти передачу с сухарями для Балуха.

Еще один гость стихийного концерта "Бумбокса" и вовсе заговорил об Украине со слезами на глазах, дав понять, что подобное отношение к родной земле на оккупированном полуострове — у многих людей. "Мы в Севастополе живем, в Украине. Нам нужна Украина!" — плача сказал он.

Аналогичную точку зрения выразила и жительница Армянска. "Мы решили приехать, потому что это наше. Мы не боимся! А что мы делаем такого? Это моя боль!" — также расплакалась женщина.

Вместе с тем, несколько человек, у которых в ролике журналисты спрашивали о Сенцове, отмечали, что не имеют представления, кто он такой.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступление "Бумбокса" в пункте пропуска "Каланчак" станет частью документального фильма "Обратный билет" о политзаключенных и оккупации Крыма.