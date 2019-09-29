"Накроет водой": ученая рассказала, когда затопит Одессу

Повышение уровня Мирового океана грозит затоплением южным регионам Украины.

По словам координатора программы "Изменение климата и энергетическая политика" Оксаны Алиевой, до катастрофы осталось совсем недолго, передает издание "Сегодня".

"Прибрежные города Украины в т.ч. и Одесса, будут частично покрыты водой к концу этого века, до 2100 года, это очень близкая перспектива, наши дети доживут до этого времени. И мы будем наблюдать, что часть украинских городов на юге просто уйдут под воду", – рассказала специалист.

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Помимо этого, увеличится число лесных пожаров и пожаров на торфяниках, так как летний период становится менее прогнозируемым, тепловые волны становятся все длиннее и, кроме увеличения частоты возгораний, усложняются условия для их тушения.

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"И поэтому мы видим, что пожары охватывают все больше и больше регионов. Это мы наблюдали в Полесье в этом году, если мы говорим об Украине. Конечно, мы не можем закрывать глаза на происходящее в мире, в Амазонии, в Сибири. То, какие объемы лесов горели в этом году и какие выбросы от этого попали в атмосферу, соответствует уровню выбросов крупной промышленности, работавшей в течение года", – говорит Алиева.

"Мы видим, что оказываемся в замкнутом круге, ведь последствия изменения климата не только плохи для людей, но они еще больше усиливают климатический кризис – кроме выбросов антропогенных, сами становятся фактором дополнительного влияния на изменения климата", – отметила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и более чем в 130 мировых столицах прошли акции в рамках Всемирного марша за климат.

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