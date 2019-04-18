"Накажите осабиста": Соколова дерзко ответила на угрозы Добкина

Украинская журналистка Янина Сколова с юмором отреагировала на угрозы народного депутата Украины ("Оппозиционный блок") Михаила Добкина и опубликовала шуточное обращение к нему.

Им она поделилась на личной странице в Facebook. В посте Соколова высмеяла незнание Добкиным украинского языка и ярко поставила его на место.

"Я, конечно, извиняюсь, но... 1. Поддерживаю я страусов, а не кандидатов в президенты. 2. Миша, хочу, чтобы вы осабиста мене наказали. Ну, когда найдете, конечно, за что. Потому что люблю Вас, чего уж греха таить, и брата Вашего, с детства. Даже несмотря на то, что Вы постоянно #чвякаетех*якаете откуда-то, как попугай", — обратилась журналистка к скандальному нардепу.

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый конфликт между Соколовой и Добкиным. Ранее он обозвал журналистку "рогулихой". В ответ она опубликовала фото, на котором показывает нардепу средний палец. Спор произошел из-за претензий Добкина к украинскому языку Соколовой.

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