Наказанный за критику Зеленского майор ВСУ подхватил коронавирус

Майор ВСУ Роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, заразился коронавирусом (COVID-19).
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Как написал Ковалев в Facebook, вспышка коронавируса произошла в командовании Сухопутных войск ВСУ.
Майор ВСУ Роман Ковалев
"Первыми заболевшими стали именно те офицеры, которых генерал-лейтенант Александр Сирский, вопреки рекомендациям Минздрава и даже Генерального штаба, отправил в командировку по воинским частям и подразделениям за пределы Киевской области. Вернувшись в Киев, эти офицеры принимали участие в бессмысленных многочасовых совещаниях", – отметил он.
По словам Ковалева, даже когда тесты первых больных дали положительный результат, совещания продолжались, офицеров держали на работе, не было никаких самоизоляций и никаких мер по предотвращению распространения вируса.
"Эти офицеры ежедневно часами ездили в общественном транспорте на службу и со службы. Единственное, что делалось в командовании – офицеров, контактировавших с подтвержденными больными, небольшими группами вызывали в медицинский пункт, где каждому замеряли температуру тела", – подчеркнул майор.
Он утверждает, что тем, у кого обнаружили повышенную температуру, говорили, что ничего страшного не случилось и нужно возвращаться на рабочее место.
"На моих глазах, в среду, именно так поступили с 4 офицерами моего подразделения (кстати все они по результатам тестов сегодня больны коронавирусом)", – сообщил Ковалев.
В четверг майор почувствовал себя плохо (головокружение, озноб и слабость), но в медпункте не обратили внимания на его жалобы.
"В 18:45 (после работы!) я вынужден был обратиться к семейному врачу по месту регистрации и оказалось, что у меня температура уже 37,8. Врач отправил меня на изоляцию и назначил сдать тест. О своем состоянии и рекомендации врача я сообщил генералу Сирскому, но на следующий день его зам, генерал Голоднюк продолжал вызывать меня на службу! Сейчас тест дал положительный результат на COVID-19", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим Сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
Помимо всего стало известно, что Ковалева хотят перевести на более низкую должность, которая не соответствует уровню его подготовки.
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