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31 мая • обновлено в 13:56
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Наказанный за критику Зеленского майор ВСУ подхватил коронавирус

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Майор ВСУ Роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, заразился коронавирусом (COVID-19).

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Как написал Ковалев в Facebook, вспышка коронавируса произошла в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Майор ВСУ Роман Ковалев

Майор ВСУ Роман Ковалев

"Первыми заболевшими стали именно те офицеры, которых генерал-лейтенант Александр Сирский, вопреки рекомендациям Минздрава и даже Генерального штаба, отправил в командировку по воинским частям и подразделениям за пределы Киевской области. Вернувшись в Киев, эти офицеры принимали участие в бессмысленных многочасовых совещаниях", – отметил он.

По словам Ковалева, даже когда тесты первых больных дали положительный результат, совещания продолжались, офицеров держали на работе, не было никаких самоизоляций и никаких мер по предотвращению распространения вируса.

"Эти офицеры ежедневно часами ездили в общественном транспорте на службу и со службы. Единственное, что делалось в командовании – офицеров, контактировавших с подтвержденными больными, небольшими группами вызывали в медицинский пункт, где каждому замеряли температуру тела", – подчеркнул майор.

Он утверждает, что тем, у кого обнаружили повышенную температуру, говорили, что ничего страшного не случилось и нужно возвращаться на рабочее место.

"На моих глазах, в среду, именно так поступили с 4 офицерами моего подразделения (кстати все они по результатам тестов сегодня больны коронавирусом)", – сообщил Ковалев.

В четверг майор почувствовал себя плохо (головокружение, озноб и слабость), но в медпункте не обратили внимания на его жалобы.

"В 18:45 (после работы!) я вынужден был обратиться к семейному врачу по месту регистрации и оказалось, что у меня температура уже 37,8. Врач отправил меня на изоляцию и назначил сдать тест. О своем состоянии и рекомендации врача я сообщил генералу Сирскому, но на следующий день его зам, генерал Голоднюк продолжал вызывать меня на службу! Сейчас тест дал положительный результат на COVID-19", – добавил он.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины вирус
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