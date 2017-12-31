Найти одного - уже чудо: сеть озадачило фото солдат-невидимок

Пользователей сети озадачила фотография с закамуфлированными в лесу гвардейцами.
Снимок опубликован на странице британской Дворцовой кавалерии в соцсети Twitter.
"Вот вам задачка на Рождество. Это фото сделано в июле на Солсберийской равнине. Оно станет вашей проверкой на наблюдательность. Сможете ли вы найти среди деревьев шесть закамуфлированных солдат? Счастливого Рождества и удачной охоты!" — написано в пояснении к фото.
В комментариях к посту началась бурная дискуссия, и многие юзеры сознались, что не смогли справиться с задачей. Лишь немногим удалось найти хотя бы несколько гвардейцев.
"После бутылки шампанского я не увижу их, даже если они не будут прятаться. Счастливого Рождества", — написал Shaun Goater.
"Если я найду хотя бы одного, это уже будет чудо!" — прокомментировал kerri walker.
"Если их можно обнаружить, значит, они провалили операцию", — отметил Luc A.F. de Medts.
При этом некоторые пользователи убеждены, что британская Дворцовая кавалерия обманула их.
"Прекрасное жульничество, но заметили ли вы 36 ниндзя?" — написал Jonathan Bell.
"Зачем использовать Photoshop?" — спросил Alan Bloom.
"На первом фото не может быть гвардейцев!" — уверен eVeLyN.
Позже в качестве подсказки было опубликовано фото с "выглядывающими" из-за кустов солдатами, а окончательной демаскировке они подверглись уже на третьем по счету фото.
Here’s a Christmas Day teaser for you.— Household Cavalry (@HCMRegt) 25 грудня 2017 р.
This picture was taken back in July on Salisbury plain and will test your powers of observation.
Can you spot 6 of our camouflaged soldiers in the Wood?
All will be revealed on Boxing Day
Happy Christmas and happy hunting!
🌲⛄️🌲⛄️🌲 pic.twitter.com/GS6XYG5X17
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети разгорелась горячая дискуссия из-за детской задачки.